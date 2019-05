MotoGP | GP Francia 2019 | le previsioni meteo per le qualifiche Pioggia per tutto il

MotoGP tv - GP Francia 2019 : su che canale vedere prove libere 3 e qualifiche. Dirette e differite su Sky e TV8 : tutti gli orari : Dopo il venerdì dedicato alle prove libere del Gran Premio di Francia 2019 del Motomondiale, oggi sarà tempo di qualifiche per le tre classi. Come consuetudine, la giornata odierna prenderà il via con le FP3, e anche FP4 per la classe regina, quindi toccherà ai cronometri. In MotoGP si annuncia battaglia tra Marquez, Dovizioso e Rossi, mentre nella classe mediana Baldassarri sfiderà gli spagnoli, Luthi, Schrotter e Gardner. In Moto3 la ...

MotoGP - qualifiche GP Francia 2019 : Quartararo per far sognare la Francia - Rossi spera nell’asciutto : Il venerdì di prove libere del GP di Francia, quinto round del Motomondiale 2019, ha offerto numerose risposte ai tanti interrogativi che precedevano l’appuntamento. Innanzitutto c’è stata, evidente, la conferma di un Maverick Viñales completamente ritrovato dopo i primi tre bui appuntamenti; il catalano si è imposto nella prima giornata sulla sua Yamaha M1 con il tempo di 1.31.428, confermando i miglioramenti già visti a Jerez e ...

MotoGP - Quartararo non proprio a suo agio in Francia : “pensavo che la pista fosse più facile da imparare” : Il pilota del team Sic Petronas ha commentato la prima giornata di libere del Gp di Francia, svelando di aver dovuto far fronte ad alcuni problemi Maverick Vinales è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere della MotoGp a Le Mans, dove domenica si disputerà il Gp di Francia, quinto appuntamento stagionale del circus. AFP/LaPresse Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso col tempo di 1’31″428 davanti al campione del ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Francia 2019 : “Ho compiuto un passo in avanti - provato una nuova ergonomia” : Jorge Lorenzo sembra essere risorto dalle sue stesse ceneri in occasione delle prove libere del GP Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha incominciato la stagione in sordina, il cambio di scuderia lo ha messo in crisi e ha faticato a prendere le misure alla nuova Honda ma pian piano il 32enne sembra avere trovato la giusta confidenza con la moto giapponese. I primi risultati concreti si sono visti proprio durante questo ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Francia 2019 : “Il passo non è male ma abbiamo problemi di trazione. Spero domani non piova” : Il quattordicesimo posto della classifica combinata dei tempi del primo giorno delle prove libere del GP di Francia, quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP, non era quello che si augurava Valentino Rossi. Il campione di Tavullia, anche per un problema abbastanza importante alla catena della Yamaha, ha fatto fatica a trovare la messa a punto ideale e, contrariamente a quanto fatto dal team-mate Maverick Vinales (il migliore), il centauro ...

MotoGP – Il buon risultato di Lorenzo nelle Fp2 in Francia non preoccupa Marquez : “è forte qui - ma noi siamo davanti” : Marc Marquez non si preoccupa del buon risultato di Jorge Lorenzo nelle Fp2 del Gp di Francia: le parole del campione del mondo in carica al termine della prima giornata di lavoro a Le Mans E’ terminata la prima giornata in pista dei piloti di MotoGp: i campioni delle due ruote hanno effettuato entrambe le prime due sessioni di prove libere del Gp di Francia, sul circuito di Le Mans. Al termine delle Fp2 è stato Vinales a piazzarsi ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Francia 2019 : “Le sensazioni sono buone ma dobbiamo lavorare per poter vincere” : E’ quinto nella classifica combinata dei tempi Andrea Dovizioso, al termine della prima giornata di prove libere sul tracciato di Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Ducati è in cerca ancora del miglior feeling con la moto e i 308 millesimi di distacco dalla Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales lo dimostrano. La GP19, soprattutto nell’ultimo settore, perde molto rispetto alla M1 e ...

MotoGP - analisi prove libere GP Francia 2019 : Honda e Ducati sembrano a proprio agio - la Yamaha brilla a metà : Si è conclusa la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di MotoGP. Sullo storico circuito di Le Mans abbiamo assistito a due turni interessanti ed indicativi che non hanno lesinato sorprese e delusioni. Su tutti, ovviamente, Maverick Vinales. L’alfiere della Yamaha, dopo tanta sofferenza, sembra finalmente avere capito a pieno la sua M1. Lo aveva annunciato già ieri, lo ha ribadito oggi in pista. Il ...