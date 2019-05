Minecraft Earth si prepara a riempire di blocchi virtuali il mondo reale

tuttoandroid

(Di sabato 18 maggio 2019)è una versione particolare del popolare videogioco sandbox che sfrutta la realtà aumentata per dare vita nelalle strutture costruite nell'app. In maniera simile a Pokémon Go, sarà possibile camminare nelalla ricerca di, creature ed esplorare micro mondi diin realtà aumentata.I giocatori potranno costruire delle strutture asia in ambienti piccoli come un tavolo sia all’aperto a grandezza naturale, anche sovrapposte alle strutture reali. L'articolosidiilproviene da TuttoAndroid.

