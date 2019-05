Milano | striscioni contro Salvini nel giorno della manifestazione in centro | “Non sei il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) La protesta attraverso glidai palazzi e dai balconiMatteocontagia anchenelper le vie deldel leaderLega in vista delle Europee. “Non sei il benvenuto”, “dove sono i 49 milioni?” alcune delle frasi comparse tra le strade del capoluogo lombardo. In Statale, in mattinata, è stato ritirato uno striscione di minacce al ministro dell’Interno. Politica Di F. Q.. Governo, Di Maio: “Su dl Famiglia si gioca la sua tenuta, ostruzionismo Lega”. Dopo le liti, Chigi invita a usare “toni adatti” L'articolonelin: “Non sei il benvenuto” proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : Ecco gli striscioni gentili dei 'democratici'... E poi quelli violenti siamo noi. Buongiorno Amici??, ci vediamo tu… - repubblica : 'Meno Salvini e più gattini', 'Ridategli Zorro': gli striscioni di Milano contro il raduno sovranista [news aggiorn… - Corriere : Gli striscioni anti-Salvini sui balconi di Milano -