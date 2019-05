Milano | si rifiuta di togliere lo striscione che accusa Salvini di essere “amico dei

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Una cittadina residente in zona San Siro aè indagata per diffamazione dopo essersita dilocon la frase “amico dei mafiosi, nemico dei poveri”. Il fascicolo è stato aperto da Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo, dopo che la Digos gli ha trasmesso gli atti relativi alla vicenda. Tre giorni fa, infatti, otto agenti avevano chiesto alla donna dilo, ma lei si erata dicendo che si tratta di un suo diritto esprimere la propria posizione. Come riportato dal Corriere della sera, al momento non c’è stata però la querela del vicepremier. Politica Di F. Q.. Di Maio: “Striscioni rimossi e persone segnalate, troppa tensione”.: “Pd e M5s coalizzati su autonomie e flat tax?” Negli ultimi giorni ...

