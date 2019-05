Milano | Salvini prima della manifestazione della Lega | “Striscioni? Non ne ho visto

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) “C’è un clima di intolleranza nei miei confronti e nei confronti, ma ho le spalle larghe. Striscioni a? Non ne honemmeno uno”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo, aper lacoi leader dei partiti europei che aderiscono al Movement for a Europe of Nations and Freedom in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L'articolo: “Striscioni? Non ne honemmeno uno” proviene da Il Fatto Quotidiano.

