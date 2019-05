Migranti | Sea watch ancora ferma a 15 miglia da Lampedusa | a bordo 47 persone

Sea Watch : «Via libera allo sbarco delle famiglie Migranti a Lampedusa» : Lo ha reso noto l’organizzazione umanitaria: il trasbordo affidato alla Guardia Costiera italiana, per ora autorizzate a scendere 18 persone su 65

Migranti : caso Sea Watch - la procura di Agrigento aprirà un'inchiesta : Il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Alessandra Russo, presenti a Lampedusa per coordinare le indagini sul caso della Mare Jonio, hanno deciso di aprire un'inchiesta anche sulla vicenda della Sea Watch. Lo stesso Vella sta andando sulla banchina dove, a breve, arriveranno i diciotto Migranti autorizzati a sbarcare. Il fascicolo verrà aperto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e ...

Sea Watch : concesso sbarco 18 Migranti : 19.11 Il Viminale ha autorizzato lo sbarco di 18 migranti dalla Sea Watch, la nave della Ong tedesca che ha salvato 65 persone ed è al largo di Lampedusa. Secondo fonti del ministero dell'Interno, l'autorizzazione è stata concessa "solo ai bambini accompagnati e a un uomo in precarie condizioni di salute". I 18 sono stati trasferiti su una motovedetta della Guardia Costiera. La notizia era stata anticipata con un tweet dalla stessa Sea ...

Migranti - Salvini : “Sea Watch non arriverà in Italia. Non c’è presidente del consiglio o ministro che tenga” : “Non c’è presidente del consiglio che tenga e non c’è ministro dei 5 stelle che tenga: in Italia i trafficanti di esseri umani non arrivano più”: così ha detto in diretta facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadendo che il suo no allo sbarco della nave Sea Watch 3, che ha a bordo 65 persone ed è diretta a Lampedusa Cronaca | Di F. Q.. Sea Watch 3, ...

SEA WATCH A LAMPEDUSA - 65 Migranti A BORDO/ Scambio di accuse Salvini-Ong : La Sea WATCH 3 si trova al momento a circa 15 miglia al largo di LAMPEDUSA: Scambio di accuse fra l'Ong e il ministro Salvini

Libia a Sea Wach : "vostri" 65 Migranti : 17.50 Il portavoce della Marina libica, Ayob Amr Ghasem,ha sostenuto che la Sea Watch non ha avvertito la Guardia costiera della Libia che stava compiendo il salvataggio dei 65 migranti e quindi ora é responsabile della loro sorte. "E' la parte che ha salvato i migranti in difficoltà che é responsabile di loro e non le autorità libiche", ha detto all'ANSA il portavoce alla richiesta di un commento sulla denuncia dell'Ong che una motovedetta ...

Sea Watch - nessuno vuole i 65 Migranti salvati : neppure la Libia : La nave umanitaria aveva raccolto i naufraghi nella zona Sar. Ma le motovedette di Tripoli questa mattina le hanno intimato di allontanarsi. Il ministro Salvini, ieri, l'aveva diffidata di avvicinarsi all'Italia

SeaWatch soccorre 65 Migranti. Salvini non si fa attendere : “Diffidata Ong - i nostri porti rimangono chiusi” : La nave Sea Watch ha soccorso 65 persone da un gommone a 30 miglia (60 km circa) dalle coste libiche, avvistato da un aereo civile di ricognizione. La ong tedesca afferma anche che "Libia, Malta, Italia, Olanda sono state informate, ma nessuna risposta". Per la SeaWatch, "nel Mediterraneo stanno diminuendo i testimoni, non le partenze". Immediata la reazione del Viminale. "Nave di ONG tedesca, con bandiera olandese, raccoglie 65 immigrati in ...