Meteo, weekend di pioggia. E temporali già da lunedì: nuovo vortice sull’Italia (Di sabato 18 maggio 2019) L'alta pressione latita ancora sull'area mediterranea. Lo Stivale resta così avvolto da un tempo spesso molto instabile a tratti perturbato. La pioggia e i temporali rischiano di farla da padrone su molte zone del Nord e del Centro Italia almeno fino a mercoledì.



Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video... (Di sabato 18 maggio 2019) L'alta pressione latita ancora sull'area mediterranea. Lo Stivale resta così avvolto da un tempo spesso molto instabile a tratti perturbato. Lae irischiano di farla da padrone su molte zone del Nord e del Centro Italia almeno fino a mercoledì.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

SkyTG24 : È in arrivo un'ondata di forte #maltempo sull'#Italia, ecco le previsioni #meteo per il weekend ?? - PLBassareggiana : #PLInforma Col maltempo di questo weekend l'Agenzia Regionale di Protezione civile ha emesso allerta meteo valida d… - Barcellonameteo : Meteo ROMA: PIOGGE per il weekend, ROVESCI anche in settimana: Il meteo su Roma non promette nulla di buono sabato,… -