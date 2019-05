Meteo | spaventosa Shelf Cloud in Wisconsin | residenti a bocca aperta FOTO e VIDEO

Meteo - spaventosa tempesta di sabbia trasforma il giorno in notte in Australia : buio pesto a Mildura in pieno pomeriggio [FOTO e VIDEO] : Dall’Australia arrivano incredibili immagini di una gigantesca tempesta di sabbia che ha avvolto la città di Mildura, nello stato sudorientale di Victoria. Mildura è letteralmente piombata nel buio nell’arco di pochi minuti ed è stata colpita da forti raffiche di vento quando la tempesta si è abbattuta alle 17 circa (ora locale) di ieri, secondo il Bureau of Meteorology. I residenti hanno dichiarato che è la peggior tempesta di sabbia che ...