Mercato Napoli | Mario Rui piace al Torino | cifre e dettagli

CalcioMercato Napoli - CorSport : “Già stabilita la strategia : 5 rinforzi e un diktat da rispettare”. I dettagli : Calciomercato Napoli, Il Corriere dello Sport scrive sulla strategia del club azzurro: Calciomercato Napoli. Se il primo anno era di transizione, per il prossimo, e quelli a venire, l’ obiettivo sarà sicuramente dare continuità ad un progetto evidentementein fase embrionale. Con queste premesse, il Napoli si prepara per la prossima sessione di Calciomercato, dove le risorse saranno accompagnate da una buona dose di idee. Già, perché ...

Mercato Napoli - Almendra-De Rossi intreccio di mercato : Il Boca Juniors perderà Almendra la pRossima stagione, talento argentino che è sempre più vicino al Napoli e potrebbe sostituirlo con Daniele De Rossi. Una semplice suggestione di mercato alimentata anche dalle parole del direttore sportivo e suo ex compagno Burdisso: “Penso che potrebbe venire, anche se in questo momento è più un desiderio che realtà. Daniele è un amico, ho parlato molto con lui, e per un giocatore come lui le porte ...

CalcioMercato Napoli - svolta Lozano - CorSport : “De Laurentiis incassa un altro si : i dettagli” : Calciomercato Napoli, svolta Lozano. Le ultime de Il Corrriere dello Sport: Calciomercato Napoli. Su Hirving Lozano, si era già espresso Carlo Ancelotti, confermando un certo interesse per l’ attaccante esterno messicano. Inoltre, il tecnico azzurro ha dato le prime indicazioni di mercato nel post gara di Napoli-Cagliari. “Cerchiamo un attaccante. Non do importanza alla struttura fisica, ma alla capacità di muoversi e attaccare la ...

Marcos Acuña - il nuovo nome accostato al Mercato del Napoli : “Napoles segue Acuña” titola in prima pagina il quotidiano portoghese O Jogo. Marcos Acuña, argentino, esterno sinistro basso in forza allo Sporting Lisbona sarebbe tra le possibili scelte delNapoli per la difesa della prossima stagione. 27 anni, esterno sinistro che può giocare sia in difesa che più avanzato ed è la soluzione più economica rispetto a Grimaldo del Benfica, ritenuto troppo caro dai partenopei. Marcos Javier Acuña ...

CalcioMercato Napoli - Gazzetta : “Già decise due cessioni e un acquisto a centrocampo. Resta il dubbio Allan” : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport annuncia grossi sviluppi a centrocampo Calciomercato Napoli, centrocampo rivoluzionato per la prossima stagione? Probabilmente si, almeno nelle alternative. Non è ancora ufficialmente aperta la sessione estiva per la compravendita e gli scambi tra club, ma le voci sono già tante. Il club azzurro, dopo l’ addio dell’ ormai ex capitano Marek Hamsik, medita sui nuovi innesti per ...

CalcioMercato Napoli – Arevalo : “Almendra simile a Pogba. Unica squadra interessata è proprio il Napoli!” : Calciomercato Napoli – Almendra? L’Unica squadra seriamente interessata al ragazzo è proprio il Napoli Martin Arevalo, giornalista argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma “Si gonfia la rete”. Ecco quano dichiarato nel corso del suo intervento: “Il Napoli è interessato ad Almendra. Sei mesi fa gli azzurri hanno offerto 20 milioni di euro per il calciatore, ma il Boca non ha ...

Compagnoni a Radio Marte : Il Napoli dovrà rinforzarsi a centrocampo - tra le big solo il Napoli può pensare al calcioMercato” : Maurizio Compagnoni ha analizzato il momento del Napoli e della prossima stagione. Le sue dichiarazioni a Radio Marte : “Il secondo posto del Napoli non è mai stato in discussione, avrebbe potuto mettere maggiore pressione alla Juventus, ma non ha fatto male rispetto alle altre. Da quello che mi risulta, non c’è ancora l’accordo totale tra Conte e l’Inter e tra le big solo il Napoli è certo di avere Ancelotti sulla ...

CalcioMercato Napoli - Lazzari il profilo individuato da Ancelotti - Gazzetta : “Fissato il prezzo per l’esterno” : Calciomercato Napoli, Lazzari il profilo individuato da Ancelotti, ne parla ‘La Gazzetta dello Sport’: Calciomercato Napoli, a poche settimane dall’ apertura ufficiale della sessione estiva per la stagione 2019-2020, impazzano i rumors e le indiscrezioni su alcuni nomi. Il club azzurro sembra intenzionato a rinforzare la fascia destra e il profilo individuato è l’ avcersario di domenica scorsa. Parliamo di Manuel ...

Mercato Napoli - Sepe verrà riscattato dal Parma : cifre e dettagli : Mercato Napoli, Sepe verrà riscattato dal Parma: cifre e dettagli Mercato Napoli Sepe| Il Napoli si prepara a quelle che saranno i primi movimenti di Mercato in vista della prossima stagione. Oltre agli acquisti ci saranno naturalmente anche parecchie cessioni: una di queste sarà quella di Luigi Sepe. Napoli, ecco il guadagno relativo dalla cessione di Sepe Il portiere napoletano cresciuto nel vivaio azzurro si prepara a salutare ...

Spal - il presidente Colombarini fa il punto sul Mercato : “Lazzari non piace solo al Napoli” : Simone Colombarini, patron della Spal, ai microfoni di “Un Calcio Alla Radio” su Radio CRC ammette che sarà dura trattenere in estate i suoi gioielli. Uno di questi è il terzino Lazzari, tra i protagonisti del doppio salto dalla C alla A dei ferraresi. Ecco le parole del presidente. “Lazzari è un giocatore già pronto per una squadra top, mentre Fares può ancora crescere e diventare anche più forte. Vorremmo tenerli tutti, ...

Mercato Napoli – Il Mattino snocciola nomi - da Grimaldo a Hernandez : L’edizione odierna de Il Mattino dedica un articolo al futuro Mercato azzurro, focalizzando l’attenzione sulle fasce. Mercato Napoli – Il quotidiano di Via Scarfoglio snocciola anche qualche nome, da Trippier e Arias, ma c’è anche Grimaudo. Il taccuino di Giuntoli “Il Napoli sonda con attenzione le nuove fasce. Il lavoro sul Mercato in entrata è concentrato soprattutto sui terzini, l’attenzione è rivolta ...

CalcioMercato Napoli - i nomi caldi per il centrocampo - i dettagli : Il colpo a centrocampo del Napoli dipende da… Allan, proprio così, perché il francese, a fine stagione potrebbe dire addio accettando la ricca offerta dei francesi del PSG che già lo avevano cercato lo scorso inverno, durante il mese di gennaio. Nel mirino del club partenopeo ci sono quattro nomi, Veretout, Bennacer, Fornals e Almendra, ma l’arrivo del possibile colpo in mediana dipenderà soprattutto dall’ ...

Mercato Napoli : si complica per il passaggio di Almedra in azzurro : Intoppi argentini per Agustin Almendra al Napoli. Gli azzurri seguono il centrocampista classe 2000 del Boca Juniors da tempo e avrebbero deciso di affondare il colpo. Il Napoli infatti avrebbe presentato un’offerta ufficiale a febbraio di 15 milioni, il Boca non ha respinto in modo netto ma Nicolas Burdisso (ds del Boca) ha fatto capire che ne serviranno almeno il doppio per fargli dire addio alla Bombonera. L'articolo Mercato Napoli: ...

CalcioMercato Napoli - CdM : “Possibile affare da 30 mln con il Real. Trippier pista complessa : tre le alternative…” : Mercato Napoli, le alternative a Trippier Calciomercato, il Napoli lavora sugli esterni bassi, a destra la priorità è Trippier ma la pista è complessa, le alternative sono Lazzari, Castagne e Tierney del Celtic, invece a sinistra il profilo più gradito è Theo Hernandez. Il Real Madrid, dopo la stagione in prestito alla Real Sociedad, è disposto a valutare anche la cessione a titolo definitivo e chiede almeno 30 milioni, l’ingaggio del ...