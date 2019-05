Mario Balotelli difende Raffaella Fico | Non stava con me per soldi

Lasciate l'Africa agli africani... La riflessione di Mario Balotelli : Mario Balotelli non ha mai fatto mistero di tenere molto alle sue origini africane. E in un recente post su Instagram ha fatto delle riflessioni sul problema dell'immigrazioneBalotelli si è rivolto, metaforicamente, ai politici di tutto il mondo. E ha iniziato la sua riflessione con una domanda: "Non pensate che se non aveste messo prima e tutt'ora le mani sulle ricchezze in Africa non ci sarebbe mai stata nessuna immigrazione dal ...

Raffaella Fico : "Mia figlia Pia è la fotocopia di papà Mario Balotelli. Ci vogliamo molto bene" : Raffaella Fico, ospite, oggi, a 'Storie italiane', su Rai1, ha raccontato di aver ritrovato un rapporto sereno con Mario Balotelli, il padre di sua figlia, Pia, di 6 anni: Siamo molto complici, ci sentiamo tutti i giorni per la bambina, abbiamo ritrovato la nostra serenità. Ai tempi, ho sofferto tantissimo. Non è stato semplice affrontare una gravidanza da sola. Abbiamo sbagliato entrambi, eravamo molto giovani. Si impara sempre dai ...

Ezio Greggio punge Balotelli : "Mario - cosa dicevi di Messi?" : Il Liverpool di Jurgen Klopp ha compiuto un'impresa epica, storica, incredibile rimontando tre gol al Barcellona di Lionel Messi e compagni. I Reds, dopo il 3-0 incassato al Camp Nou nella semifinale ...

Barcellona e Messi salutano la Champions - Ezio Greggio punzecchia Balotelli : 'Cosa dicevi Mario?' : Dopo la grande prestazione della gara d'andata, suggellata dallo splendido calcio di punizione del 3-0, Leo Messi era stato celebrato ovunque in giro per il mondo, raccogliendo il plauso via social anche di Mario Balotelli , che non aveva perso l'occasione di riproporre l'annoso confronto tra l'asso argentino e Cristiano Ronaldo, 'Non paragonate Messi al ...

Ezio Greggio contro Mario Balotelli : battibecco social sull’eterno duello tra Messi e CR7 : Ezio Greggio e Mario Balotelli hanno duellato sui social parlando della querelle tra Messi e Cristiano Ronaldo Botta e risposta social tra Ezio Greggio e Mario Balotelli. Il calciatore del Marsiglia aveva parlato del paragone tra Messi e Cristiano Ronaldo, definendo la Pulce superiore ed imparagonabile ad altri interpreti. Greggio dopo l’eliminazione del Barca ha punzecchiato Super Mario: “Liverpool 4 Barcellona 0, ma Balotelli ...

Mario Balotelli non è un top player - goal e pugni agli avversari : Un gol e un pugno in faccia a un avversario. Angelo e demone. In una parola, Balotelli, l’incorreggibile. Almeno secondo L’Équipe che porta l’italiano sul banco degli imputati per un colpo proibito a un difensore del Nantes, etichettandolo come il «bomber provvidenziale ma per squadre di medio livello». E non per quelle di vertice, cui aspira ancora l’ex rossonero che arriva a scadenza a giugno. Un orizzonte incerto: «Vedremo cosa ...

Lionel Messi - Paolo Bargiggia massacra Mario Balotelli : 'Tu un giocatore? Ti dico io come fai i soldi' : Il giornalista Mediaset Paolo Bargiggia ha risposto duramente a Mario Balotelli, che sui social aveva commentato il gol numero 600 di Lionel Messi con il Barcellona. Dopo quella rete spettacolare, ...

Futuro Balotelli - indizio di mercato da SuperMario : si avvicina il ritorno in Italia [FOTO] : Futuro Balotelli – Nelle ultime ore l’attaccante Mario Balotelli è stata grande protagonista, in particolar modo due post pubblicati sui social hanno fatto discutere. Il primo riguarda una frecciata nei confronti della Juventus, SuperMario esalta la prestazione di ieri di Leo Messi e chiede di non paragonare più l’argentino a Cristiano Ronaldo. Nelle ultime ore è arrivato anche un indizio di mercato proprio dallo stesso ...

Mario Balotelli smentisce la sua relazione con Elodie : Mario Balotelli smentisce il suo presunto flirt con Elodie Di Patrizi . E lo fa a modo suo. In diverse stories di Instagram il calciatore ex Milan, attualmente in forza alla squadra francese del ...

Balotelli-Elodie - la smentita di SuperMario non basta : il gossip sulla coppia impazza : Mario Balotelli ed Elodie Patrizi stanno insieme? Dopo la smentita del calciatore dell’Olimpyque Marsiglia nuovi scenari confermano l’amore tra i due Non è bastata la smentita di Mario Balotelli, al gossip che l’avrebbe voluto innamorato di Elodie Patrizi, per mettere fine alle voci su questo presunto flirt. Dopo la bomba lanciata dal settimanale ‘Oggi’, anche la rivista ‘Chi’ conferma la liaison ...

Mario Balotelli fa coppia con Elodie Di Patrizi : Il calciatore Mario Balotelli ha fatto una nuova conquista. L’ex tra gli altri della showgirl Raffaella Fico (da cui ha

Elodie? Balotelli ha occhi solo per la figlia : il botta-e-risposta di Mario con Raffaella Fico : Il calciatore Mario Balotelli è tornato a catalizzare l'attenzione dei media a seguito della pubblicazione di un video, che immortala Pia, la figlia nata dalla relazione avuta tra il bomber e la ...

Mario Balotelli smentisce la relazione con Elodie Di Patrizi : ‘Sono single’ : Con un messaggio pubblicato nelle sue storie di Instagram Mario Balotelli ha categoricamente smentito di avere una relazione sentimentale e di essere single: “Per favore basta dire ca***te, sono single quindi lasciatemi fuori“. Niente amore con Elodie Di Patrizi, la cantante romana ex Amici di Maria De Filippi, quindi: tra i due non c’è assolutamente niente e le voci emerse nei giorni scorsi sarebbero false, secondo il ...