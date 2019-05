M5S e Lega | da decreti sicurezza e famiglia dipende futuro del governo Palazzo Chigi

blogo

(Di sabato 18 maggio 2019), toni. Tre parole chiave per il momento che sta vivendo ilConte. Cominciamo dalla prima: il MoVimento 5 Stelle sostiene che ildeldipenda dal decreto legge sulla. Infatti Luigi Di Maio ha scritto:"Posso passare sopra a tutto. Davvero sopra a tutto. Ci si può piccare per qualcosa e si può discutere. Possiamo essere in disaccordo su alcuni punti e si trova un punto di equilibrio. Funziona così quando si governa in due. Questo vale per l'Autonomia. Ci sediamo e ragioniamo. Vale per il salario minimo, che noi vogliamo fissare ad almeno 9 euro lordi l'ora. Ci sediamo e ragioniamo. C'e' una cosa però su cui non transigo. Una su cui non voglio discutere. Sono gli aiuti alle famiglie! Io lo dico forte e chiaro: sulle famiglie si regge ildi questo. Mi prendo anche gli attacchi e gli insulti senza ...

simonabonafe : Prima fanno rimuovere gli striscioni anti-Salvini, adesso sospendono una docente perché i suoi studenti hanno girat… - AnnaAscani : Per Di Maio la poltrona viene prima dell'onestá: ripete a ogni arresto che la Lega è un partito di corrotti ma poi… - Agenzia_Ansa : Bufera sulla #Lega a #Legnano, arrestato il sindaco e due assessori. #M5s alla #Lega: 'Cacciatelo'.… -