LIVE Olimpia Milano-Avellino | Gara-1 playoff basket in DIRETTA | la Sidigas espugna il

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Gara-1 playoff basket in DIRETTA : vantaggio avellinese all’intervallo (33-39) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, Gara-1 dei quarti di finale dei playoff 2019. Si apre il momento più bello dell’anno per il basket italiano, dove ogni sfida conta tantissimo e può portare allo Scudetto. Ad aprire i playoff saranno Olimpia Milano e Sidigas Avellino. Da una parte c’è una Milano costretta a vincere, perchè è la super favorita, mentre dall’altra una Avellino che si è ...

LIVE Olimpia Milano-Avellino - Serie A basket 2019 in DIRETTA : padroni di casa in vantaggio a fine terzo quarto (67-55) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Sidigas Avellino, sfida valevole per la 28a giornata della Serie A di basket. Al Forum si chiude un turno di campionato che può risultare decisivo per la lotta al primato in classifica e ai playoff. Sono proprio questi i temi importanti di questa sfida. Milano vuole consolidare la sua leadership, mentre Avellino ha bisogno di punti per restare tra le prime otto. L’Olimpia potrebbe ...

LIVE Brescia-Olimpia Milano - Serie A in DIRETTA : i padroni di casa sla spuntano 92-86 all’OT! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE Germani Basket Brescia – A|X Armani Exchange Milano, sfida valevole per la giornata #27 del campionato di Serie A. Manca sempre meno alla fine del torneo, prima dei playoff: un derby lombardo di vitale importanza, soprattutto per i padroni di casa, a -4 dall’ultimo posto disponibile: Milano avrà nuove difficoltà? L’Olimpia Milano vede il traguardo vicino: capolista sin da inizio anno, dopo un ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Serie A basket 2019 in DIRETTA : vantaggio sassarese a fine terzo quarto (59-66) : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, match valevole per la 25a giornata della Serie A di basket. Cancellare la delusione europea e fare punti per i playoff. In questo modo le due squadre di apprestano a vivere il match del Forum, nell’ennesimo capitolo di una rivalità che ha acceso le ultime stagioni di campionato. Milano è reduce dalla delusione di Istanbul, con il ko contro ...

