“L’Inps ci ha abbandonato” | il grido di dolore del papà dell’eroe di Nassirya

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Gabriele Laganà Ildi Matteo Vanzan, caporalmaggiore caduto in Iraq nel 2004, sta combattendo contro la burocrazia che ha bloccato la liquidazione che spetta alla famiglia Ha atteso il triste anniversario della morte di suo figlio caduto nel corso di una missione di pace a, in Iraq, per far sentire la sua voce e chiedere allo Stato quanto dovuto.“Sono in causa con l'Inps per ottenere il trattamento di fine servizio di mio figlio, e credo che dovrò fare un'altra causa per la doppia annualità”. Ossia i due anni di stipendio che, secondo la legge 206/2004, spettano ai familiari delle vittime di terrorismo. A parlare, come raccontato da La Verità, è Enzo Vanzan, pensionato di Camponagara, nel Veneziano, che nel 2004 ha perso suo figlio Matteo, il 22enne caporalmaggiore in servizio come fuciliere presso il I reggimento lagunari “Serenissima”. Il giovane stava ...