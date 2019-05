L’inferno dei lavoratori nel nuovo film di Ken Loach

vanityfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Dopo le relazioni sentimentali, da qualche tempo, a fluidificarsi sono i rapporti di lavoro ed è a questo fenomeno che Ken, attento da sempre alle questioni sociali, dedica il suopresentato in concorso alla 72esima edizione del festival di Cannes: Sorry We Missed You (guarda la clip in anteprima). È la storia di una coppia con problemi economici e con due figli, una bambina e un ragazzo in piena crisi adolescenziale. Lei, Abbie, lavora come assistente sociale a cottimo o quasi (le pagano le ore che passa da quelli che lei detesta chiamare clienti e che sono anziani con deficit fisici o mentali ma non le spese degli spostamenti da un posto all’altro e neppure gli straordinari), lui, Ricky, decide di provare a fare il salto di qualità diventando un padroncino ovvero comprando un proprio furgone per le consegne. Spera di diventare un piccolo imprenditore ma ...

