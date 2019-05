huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Onu, laproclamato e mai attuato. L’alle milizie impegnate nella guerra in. Una guerra per procura. L’elencoe vergogne consumate nel Paese nordafricano dalla comunità internazionale si arricchisce di un nuovo capitolo. Un capitolo che chiama direttamente in causa l’Europa. Il segretario generale’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto a tutti i Paesi di mettere in atto unsullenei confronti, sottolineando come prevenire la proliferazionesia importante per ridimensionare il conflitto in corso e per ristabilire la stabilità nel Paese. Guterres ha espresso “profonda preoccupazione” per l’arrivo dianche dal mare, rimarcando che l’Ue ha esteso il mandatoa missione navale ma ha ridotto la sua presenza nell’area. In un ...

Cryptoshar1 : @nelloscavo @openarms_it Che sia arrestato questa farsa deve finire. E il carico sia sbarcato in Libia. - HuffPostItalia : Libia, la farsa dell'embargo di armi e il cerchiobottismo made in Italy - frasellari : I lager in Libia esistono, i profughi non trovano porti, la divisione delle quote Ue è una farsa e il decreto Salvi… -