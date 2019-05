Lega a Milano | spunta Zorro ma lo striscione viene rimosso FOTO

Salvini a Milano : “Governo farà altre cose buone - Lega è garanzia di stabilità” : Matteo Salvini ha chiuso a Milano la campagna elettorale dei sovranisti europei: “Qua non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso: gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni”, ha detto il ministro dal palco. E sul tema migranti ha risposto al Papa: “Il governo sta azzerando i morti nel Mediterraneo”.Continua a leggere

SALVINI DAY - VIDEO MANIFESTAZIONE Lega A MILANO/ "Ultradestra? No - qui c'è buonsenso" : SALVINI day, oggi MANIFESTAZIONE LEGA: a MILANO anche Marine Le Pen. Il leader del Carroccio dal palco: "Ultradestra? No, qui c'è politica del buonsenso".

Salvini day - manifestazione Lega a Milano/ Video : presente Le Pen - Di Maio attacca : manifestazione Lega, a Milano è il Salvini day: presenti alleati sovranisti, attesa anche Marine Le Pen. Ma Di Maio: 'Non vogliono bene all'Italia'

Milano - Salvini prima della manifestazione della Lega : “Striscioni? Non ne ho visto nemmeno uno” : “C’è un clima di intolleranza nei miei confronti e nei confronti della Lega, ma ho le spalle larghe. Striscioni a Milano? Non ne ho visto nemmeno uno”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Milano per la manifestazione coi leader dei partiti europei che aderiscono al Movement for a Europe of Nations and Freedom in vista delle elezioni europee del 26 maggio. L'articolo Milano, Salvini prima della ...

Salvini Day - a Milano il corteo della Lega/ Fra striscioni - pioggia e Carlo Calenda : Salvini Day, a Milano il grande corteo organizzato dalla Lega in vista delle elezioni Europee: in piazza anche il "nemico" Calenda

Milano - raid vandalico contro sede della Lega. Grimoldi : “Vetrine rotte e scritte” : raid vandalico contro la sede della Lega della Darsena a Milano. Le vetrine della sede sono state infrante e le pareti all’interno sono state coperte di scritte. “Dopo l’attentato incendiario subito a gennaio dalla sede milanese di via Carcano – denuncia Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda – stavolta è toccato alla sezione della Darsena, con vetri infranti e scritte all’interno. La terza ...

Tangenti Milano : arrestati sindaco Lega di Legnano - suo vice di Forza Italia e un assessore. Accusa di corruzione elettorale : Un’altra inchiesta per Tangenti e corruzione elettorale in Lombardia. I finanzieri del Comando Provinciale di Milano hanno arrestato il sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus della Lega, il suo vice Maurizio Cozzi di Forza Italia e un assessore. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Busto Arsizio nei confronti di tre, indagati a vario titolo per turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di ...

Milano - Lega la fidanzata alla sedia e abusa di lei dopo mesi di percosse : arrestato : Gli schiaffi e le percosse immediatamente dopo essere andati a vivere insieme, poi la violenza sessuale ai danni della fidanzata. Sono i crimini di cui si è macchiato un 45enne italiano nei confronti della sua compagna di 25 anni di origini marocchine, e per i quali dovrà rispondere davanti alle autorità giudiziarie. La ragazza non usciva più di casa, e non poteva più avere contatti con nessuno, poi ha trovato il coraggio di denunciare il tutto ...

Fondi Lega - il pg di Milano impugna la posizione dei Bossi : “La querela di Salvini va estesa anche al senatùr e al figlio” : Va estesa anche a Umberto Bossi e al figlio Renzo la querela presentata dal leader della Lega Matteo Salvini solo nei confronti dell’ex tesoriere del movimento Francesco Belsito. Lo sostiene la Procura generale di Milano che ha impugnato la sentenza con cui a gennaio la Corte d’Appello ha assolto per improcedibilità i due Bossi, ‘salvatì dalla mossa del vice premier, e ha condannato l’ex tesoriere a 1 anno e 8 mesi e 750 euro di multa. I ...

25 aprile : Grimoldi (Lega) - 'Milano di Sala e del Pd è antisemita' : Milano, 25 apr. (AdnKronos) - "Al posto che criticare le assenze di esponenti leghisti forse la Milano democratica di Sala e della sinistra dovrebbe scusarsi, anche questo 25 aprile, per i vergognosi insulti dal loro corteo alla Brigata Ebraica. Peraltro il solito film già visto ogni 25 aprile a Mil

Milano. Il consiglio comunale approva spese Legali come debiti fuori bilancio : Disco verde del consiglio comunale di Milano. L’assemblea meneghina ha approvato, infatti, il riconoscimento delle spese legali come debiti fuori

Milano - Sala : “Salvini? Non lascio città a sua ninna nanna irrealistica. Governo M5s-Lega? Nato da un errore del Pd” : “A Salvini non lascio assolutamente la poltrona. Lui propone solo una ninna nanna irrealistica. Fa bene a mettere gli occhi su Milano perché è tanta roba in questo momento storico e obiettivamente ha un’immagine positiva. Ma io non farò un passo indietro“. Così, a 24 Mattino (Radio24), il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si pronuncia sulle attenzioni del ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in vista ...

