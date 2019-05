L'Austria annuncia elezioni anticipate

SkyTG24 : #UltimOra #Austria, cancelliere #Kurz annuncia elezioni anticipate #canale50 - gicvd : RT @mastrobradipo: +++ presidente della Repubblica #Austria Van der Bellen annuncia elezioni anticipate causa #Ibizagate +++ - ghimenezz : RT @mastrobradipo: +++ presidente della Repubblica #Austria Van der Bellen annuncia elezioni anticipate causa #Ibizagate +++ -

"Voto anticipato". Loil presidente della Repubblica d', van der Bellen, dopo aver parlato con il cancelliere Kurz e commentando il video in cui l'ex vice cancelliere, Strache, ripreso di nascosto, prometterebbe appalti durante una "serata brava". Le "immagini sono vergognose", dice van der Bellen: "Noi non siamo così". "Collaborazione impossibile con i socialdemocratici della Fpoe che non condividono le nostre posizioni e gli altri partiti sono troppo piccoli", dice Kurz, che aggiunge:"Sono una vergogna".(Di sabato 18 maggio 2019)