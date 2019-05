L' assemblea regionale dell' Umbria respinge le dimissioni di Catiuscia Marini

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) L’legislativaha respinto lea presidentea Regione, Pd, presentate in seguito all’indagine sui concorsi all’ospedale di Perugia. Lo ha fatto approvando con 11 voti favorevoli e otto contrari sulla mozionea maggioranza che chiedeva aa recedere dal suo atto.deciderà “in tempi brevi e nel rispetto’articolo 64”o Statutoa Regionese confermare o ritirare lerespinte oggi dall’legislativa. Lo ha annunciato prendendo la parola in aula dopo il voto.“Ho agito sempre - ha sottolineato- con onestà, in buona fede e nel rispettoa legge. So che ho fatto errori politici e umani ma ho sempre rispettato la legge”. “Non lascio macerie - ha detto in uno dei passaggi del suo lungo ...

RafTris : RT @PaP_Bologna: Ultima chiamata per l'assemblea regionale di @potere_alpopolo in Emilia Romagna! - RT0_0TR : RT @PaP_Bologna: Ultima chiamata per l'assemblea regionale di @potere_alpopolo in Emilia Romagna! - PaP_Bologna : Ultima chiamata per l'assemblea regionale di @potere_alpopolo in Emilia Romagna! -