Lamborghini al Motor Valley Fest

motorinolimits

(Di sabato 18 maggio 2019) Automobilipartecipa aldi Modena attraverso numerose iniziative, in celebrazione del territorio dove ha sede, riconosciuto a livello mondiale come polo di eccellenza nel campo dell’automobilismo sportivo. Per la parte EXPO, in omaggio al suo heritage e per tutta la durata della maniazione,esporrà una Islero di proprietà del museo … L'articoloaliNoLimits Auto, F1,i, turismo, stili di vita.

GaetanoCervone : Guidare un’auto elettrica sarà divertente? E si rinuncerà al rombo dei motori? Cosa ne pensano Ferrari, Maserati, L… - avventuraitalia : Modena Motor Valley Fest, fino a domenica, con presenza ufficiale di Ferrari, Lamborghini, Maserati, Pagani, Ducati… - mdumotion : @revz_reviewz @AstonMartinSA @astonmartin @gmancarreviews @Zero2Turbo @cars_pixels @dbn_spotter @Motor_Magnet… -