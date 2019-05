La Spagna a tinte forti di Almodòvar e l' ingegneria biologica del fiore della felicità

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Stefano Giani E domani sarà il giorno di Alain Delon, Palma d'oro alla carriera dal nostro inviato a Cannes I colori sgargiantidi Pedroche sembra ritrarsi in chiaroscuro nei panni di un autore in crisi di creatività e in balìadroga. Un contrasto che stride, ricorda levivesua giovinezza - “Sono cresciuto nella vitalità cromatica di un paese brillante” - ma accenna, molto più che di sfuggita, agli stupefacenti di cui fa largo uso il suo protagonista nella finzione di Dolor y gloria, suo ultimo lavoro, in concorso internazionale, che strizza l’occhio a Otto e mezzo di Fellini, da sempre uno dei suoi registi d’ispirazione diretta. L’opera rientra nella categoria introspettivasua filmografia, un po’ come lo erano stati il recente Julieta e La pelle che abito. In passerella l’autore di Volvèr e Tutto su mia madre sfila con la ...