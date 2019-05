La Roma spreca e saluta la Champions

Genoa-Roma 1-1 - occasione sprecata : gli highlights : Genova - Pareggio 'da brividi' tra Genoa e Roma, 1-1, per un punto che serve sicuramente più ai padroni di casa che ai giallorossi: i rossoblù hanno rimontato con Romero il gol di El Shaarawy proprio ...

Roma - difesa imbarazzante e occasione Champions sprecata a Genova : Mirante evita la figuraccia parando il rigore nel recupero : La Roma passa in vantaggio con El Shaarawy, poi subisce il gol del pareggio di Romero: nel finale Mirante evita la figuraccia neutralizzando Sanabria dal dishetto. occasione Champions sprecata per i giallorossi La sfida delle 18:00 della 35ª Giornata di Serie A ha una duplice valenza: per la Roma ci sono in palio punti importantissimi per la zona Champions, per il Genoa gli stessi punti servono a costruire una salvezza che, a 3 giornate ...

Roma - che occasione sprecata! L’Inter pareggia e favorisce il… Milan : la corsa Champions resta apertissima : La sfida ‘Champions’ tra Inter e Roma termina in parità: i nerazzurri blindano il terzo posto mentre per i giallorossi sfuma un’importante occasione Non solo Juventus: mentre i tifosi bianconeri festeggiano per la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo conquistato oggi allo Stadium contro la Fiorentina, va di scena un’importantissima sfida in ottica Champions tra Inter e Roma. Allo Stadio San Siro finisce ...

Salvini sui Roma : "Basta sprecare soldi per chi non fa nulla - zero nelle città" : "Ho sentito la prefettura e il sindaco, certe scelte vanno calcolate. Le periferie di roma come di altre città non possono essere usate per nascondere i problemi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di un incontro sulla cooperazione parlando delle proteste anti rom di Torre Maura. "Al ministero - ha ribadito- stiamo lavorando perché non ci siano più campi rom, l'obiettivo è zero campi rom in tutte le città. Chi vuole ...