La Porsche Carrera Cup Italia in pista a Misano

Nuova Porsche 911 - 992 - : Prova su strada in Corsica della nuova Carrera S : Preso contatto con la nuova Porsche 911 cerco di rendere la Prova su strada più dinamica e quindi fisso l'elettronica sulla modalità SPORT che apre lo scarico attivo, allunga notevolmente la tenuta ...

Porsche Carrera Cup Italia - Bertonelli vince un’esaltante gara 1 a Monza : Porsche Carrera Cup Italia 2019, Bertonelli ha vinto una splendida gara 1 a Monza, bene anche Simone Iaquinta Emozioni e sorpassi nella gara d’apertura della Porsche Carrera Cup Italia 2019, che premia sul podio del circuito di Monza il vincitore Diego Bertonelli, subito in vetta alla classifica del monomarca per Dinamic Motorsport, il compagno di squadra Jaden Conwright (Centro Porsche Bologna) e Simone Iaquinta (Ghinzani Arco ...

Porsche Carrera Cup Italia live da Monza : L’edizione 2019 della Porsche Carrera Cup Italia accende i motori e fino a domenica 7 aprile Monza diventa teatro del round inaugurale. La 13° edizione del monomarca promosso da Porsche Italia promette una stagione di sfide esaltanti in ogni categoria e sarà affiancata da novità di rilievo capaci di coinvolgere in prima persona anche gli […] L'articolo Porsche Carrera Cup Italia live da Monza sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Su Sky Sport torna la Porsche Carrera Cup Italia (anche in chiaro su Cielo) : L'edizione 2019 della Porsche Carrera Cup Italia accende i motori e Monza diventa teatro del round inaugurale (diretta tv su Sky Sport Arena e Cielo). La tredicesima edizione del monomarca promosso da Porsche Italia promette una stagione di sfide esaltanti in ogni categoria e sarà affiancata da novità di rilievo capaci di coinvolgere in prima persona anche gli appassionati. Già in marzo le 911 GT3 Cup della serie tricolore ...

Porsche Carrera Cup Italia : anche virtuale con gli eSports : La Porsche Carrera Cup Italia torna alla carica nel 2019, così come torna anche la sua versione virtuale eSports Carrera Cup Italia. Nel panorama delle iniziative dedicate al mondo degli sport elettronici a quattro ruote, quella di Porsche è forse la più fedele alla controparte reale perché la replica in tutto, dai circuiti alle modalità di gara. eSports Carrera CUP Italia: COME ...