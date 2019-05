La piazza di Milano per Salvini e i sovranisti | “Con la Lega per cambiare l’Europa o

Europee : Majorino - 'a Milano 30mila in piazza ma messaggi micidiali' : Milano, 18 mag. (AdnKronos) - "Non erano i centomila che volevano essere. Diciamo trentamila. Tecnicamente non un grande risultato. Ma sappiamo che non possiamo consolarci. Le cose dette sono state davvero micidiali". E' quanto scrive Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali, Salute

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano avverte Papa Francesco sugli immigrati. Fischi a Bergoglio : Non può non parlare di immigrati Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso in Europa. E lo fa partendo da una citazione del cardinale africano Robert Sarah, per ribadire che "bisogna fare di tutto perché tutti gli uomini possano restare nel Pae

Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano sfida Luigi Di Maio : "Tasse per tutti al 15 per cento. Io non mollerò" : "La Lega al governo è che non aumenteranno mai di un centesimo le tasse. Al governo sì ma per gli italiani. Io non mollerò finché chiunque in Italia non pagherà il 15 per cento di tasse". Sì, ribadisce Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo a Milano per il suo comizio Prima l'Italia! Il buonsenso

La doppia piazza di Milano : gli anti fascisti sfidano il comizio sovranista di Salvini : È una piazza Duomo di fatto blindata quella della manifestazione «Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa» con gli interventi del leader della Lega Matteo Salvini e di altri esponenti europei dei partiti euroscettici, tra cui Marine Le Pen. Salvini ha accolto i militanti con un breve saluto dal palco. In piazza, tra gli altri, ci sono il ministro Gi...

Matteo Salvini a Milano Il comizio sovranista in piazza Duomo Diretta : Il segretario della Lega in testa al corteo che sfila lungo il tradizionale percorso della manifestazione del 25 aprile. In contemporanea la protesta del centrosinistra

Matteo Salvini e i leader sovranisti europei in piazza Duomo a Milano : Matteo Salvini con al fianco Marine Le Pen, Geert Wilders, Joerg Meuthen e gli altri leader sovranisti. È la foto che il vicepremier leghista pubblica su Facebook poco prima dell’inizio della manifestazione in Piazza Duomo a Milano, della Lega con 11 partiti europei alleati.Salvini con i suoi ospiti posa per una foto davanti a una tavola apparecchiata e scrive: “Con tanti amici e alleati da tutta Europa, ora a Milano. Ci ...

Milano - Salvini e i sovranisti in piazza. Sul palco anche Marine Le Pen e Geert Wilders : la diretta : I sovranisti europei si riuniscono a Milano per la manifestazione “Prima l’Italia. Il buonsenso in Europa”. Il corteo da porta Venezia a piazza del Duomo, dove è allestito il palco, vedrà la partecipazione di centinaia di sindaci e amministratori della Lega da tutta Italia e partirà alle 15. Non è prevista, secondo quanto si apprende, la presenza nel corteo del leader leghista Matteo Salvini. La manifestazione in piazza del Duomo ...

Salvini a Milano : sovranisti in piazza (e protesta degli striscioni) : Oggi il comizio di Salvini in piazza Duomo a Milano, con undici capi-partito dell'ultradestra europea. Centinaia di lenzuoli...

La doppia piazza di Milano : i sovranisti di Salvini e la protesta degli striscioni - 600 agenti schierati per la sicurezza : Oggi comizio in piazza Duomo del leader leghista con 11 capi-partito dell'ultradestra europea. In piazza del Cannone il Gran Galà del futuro delle associazioni antirazziste e antifasciste

Raduno degli alpini a Milano - l'alzabandiera in piazza Duomo : Circa 500mila alpini attesi a Milano per festeggiare i 100 anni dell'Associazione. Venerdì mattina l'alzabandiera in piazza Duomo, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Giuseppe Sala. È il momento ...

piazza Affari : si muove a passi da gigante Fiera Milano : Prepotente rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che mostra una salita bruciante del 2,73% sui valori precedenti. Se si ...

Apple Music Live : in piazza Liberty arriva Piano City Milano con Dardust - Boosta e tanti altri : Sarà il 16 maggio alle 21 il terzo appuntamento della serie Apple Music Live: Piazza Liberty. E sarà un'anticipazione e un omaggio a Piano City Milano, il festival di Pianoforte che dal 2012 anima la ...

Tumori : torna l’Azalea della ricerca Airc - a Milano in piazza 4 giorni : tornano in tutta Italia le Azalee dell’Airc, l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro, che ogni anno in occasione della Festa della mamma organizza la vendita benefica dei fiori alleati della lotta ai Tumori femminili. “Contro il cancro, io ci sono” è il motto della manifestazione in programma lungo la Penisola domenica 12 maggio (per conoscere la piazza più vicina cliccare su Airc.it o chiamare il numero ...