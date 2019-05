La Milano del contro-raduno sovranista

Marcozanni86 : ?????? Manca solo un giorno amici! Ci vediamo domani in Piazza Duomo a Milano a fianco del nostro capitano… - AlessiaMorani : A #Milano va in scena il nulla del discorso di #Salvini. Ormai è un disco rotto. Straparla di “pioggia purificatric… - petergomezblog : Tangenti Milano, indagato Paolo Orrigoni ex candidato sindaco a Varese del cdx. L’accusa per il patron di Tigros: c… -

Proteste acon un corteo, striscioni e iniziative ironiche per contestare la manifestazione. In piazza Duomo un uomo vestito da Zorro ha srotolato un lungo striscione con la scritta "Restiamo umani", che gli è stato tolto. E un altro striscione con scritto "Salvinicittà aperta" è stato ritirato a due donne che l'hanno srotolato fuori da una fermata metro In piazza Duomo, prima del comizio,anche Calenda. Migliaia nel-corteo organizzato da Non una di meno, Centri sociali e l'intera sinistra milanese.(Di sabato 18 maggio 2019)