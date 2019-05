gossipetv

(Di sabato 18 maggio 2019) Lad’Aragona presto diventerà nonna e parla dei sentimenti perDaniela Del Secco d’Aragona, dopo il grande successo e le polemiche sul suo titolo di, ultimamente è comparsa molto meno in tv. In questo momento, la chiacchieratissima protagonista del Grande Fratello Vip 2018 si appresta a diventare nonna e non vede … L'articolo Lad’Aragona èdi? La: “Ciquando stava male” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : La Marchesa d’Aragona è davvero innamorata di Walter Nudo? La verità: “Ci siamo sentiti quando stava male” - Edseventi : La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona Madrina d’Eccezione per il Compleanno del Coordinator Support Event & Manag… -