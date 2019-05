La Lega spera ancora nel 30% L' obiettivo del M5S? Il 24 Il Pd

Il M5S spera in una Lega sotto il 30 %. Campagna elettorale in trincea : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si tiene fuori dalla contesa. Fedele al ruolo di premier di garanzia, non farà campagna elettorale ed eviterà che da qui al 26 maggio il clima diventi ancora più incandescente. Nel prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe arrivare solo la nomina del nuovo Comandante della Guardia di Finanza, mentre gli altri dossier saranno esaminati ma non è previsto alcun via libera. Salvini spinge sull'autonomia e ...

Padova e Carpi retrocedono in Lega Pro. Il Livorno spera ancora nella salvezza : E' il pomeriggio delle due retrocessioni, con una giornata di anticipo. Il Padova si fa rimontare per tre volte, anche allo scadere, e anche il Carpi scende aritmeticamente, con Castori aveva ...

L'Aquila - le Grandi Speranze di sensibilizzare con la fiction ed il rischio di un racconto che non Lega : Il decimo anniversario del terremoto de L'Aquila è stato al centro della programmazione televisiva la settimana scorsa, in concomitanza con quel 6 aprile che ha ricordato all'Italia intera la notte dello stesso giorno che, nel 2009, ha cambiato il volto di una città. Ora tocca alla fiction mantenere vivo il ricordo, con L'Aquila-Grandi Speranze, sei episodi in onda da questa sera, 16 aprile 2019, alle 21:25 su Raiuno. ...

PelLegatti : Chi si lamenta dei torti spera che il Milan paghi sul campo - Calcio : Il Direttore Sportivo laziale Igli Tare esclama: ' Cronaca di una morte annunciata !' Mancano ancora sei settimane alla fine del campionato, che regalerà le sue sentenze. Sei settimane roventi, ...

Retroscena Blogo : Matrix non torna in onda. L'unica speranza Legata alle elezioni europee : Che fine ha fatto Matrix? Se lo chiedono gli spettatori, orfani dallo scorso dicembre del programma condotto da Nicola Porro.I motivi dello stop sono legati all’operazione di spending review che Mediaset avviò prima di Natale. La decisione portò alla sforbiciata di diverse trasmissioni di seconda e terza serata che coinvolse pure Tiki Taka.Se però il talk di Pierluigi Pardo ha trovato nuova collocazione alla domenica grazie alla fusione con ...

EuroLega Milano - adesso si riaccende la speranza-playoff : Torino - Ventiquattro ore dopo la sconfitta contro il Fenerbahce , condita dai tweet tutt'altro che incoraggianti di Mike James, Milano ha avuto modo di sorridere grazie ai risultati della serata in ...