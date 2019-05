La Lega Serie A annuncia oggi i migliori calciatori della stagione 2018 2019

Serie B : scontro Lega B-FIGC sui play out - da Palermo accuse sul conflitto d'interesse : In Serie B, siamo al caos totale tra ricorsi, accuse, comunicati e pesanti illazioni, dopo la decisione del Tribunale Federale di retrocedere il Palermo in Serie C e l'altrettanto discutibile decisione del Consiglio di Lega di Serie B di non far disputare i play out. I quotidiani sportivi nazionali di oggi 15 maggio dedicano ampio spazio alle vicende della Serie cadetta, il Corriere dello Sport pubblica uno spazio al presidente della Lega Balata ...

The Walking Dead : Onslaught è un nuovo gioco per VR che sarà Legato alla serie di AMC : Survios, lo sviluppatore VR alla base di giochi come Creed: Rise to Glory, ha recentemente presentato un gioco per la realtà virtuale chiamato Battlewake. Poco dopo, lo sviluppatore ha svelato il suo prossimo titolo in arrivo nell'autunno 2019, The Walking Dead: Onslaught, riporta Dualshockers.Invece di attingere ai fumetti, The Walking Dead: Onslaught si legherà alla popolare serie AMC. AMC sta collaborando con Survios per questo progetto, nel ...

Miccichè : «Interesse per idea produzione canale Lega Serie A». : «Vediamo con interesse l'idea di una produzione televisiva propria della Lega di Serie A». Così il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, rispondendo nel corso del panel 'AWords' a una domanda su una eventuale collaborazione futura con MediaPro nel mercato italiano. «MediaPro non è il diavolo, ma un soggetto giuridicamente valido che ha già conquistato buone fette di mercato del campionato ...

Caos Serie B : per Gravina “non è competenza della Lega B” - ma Balata chiede tempi più rapidi : Serie B senza pace. Ci si aspettava, dopo il Caos della scorsa estate, un ritorno alla normalità. Che però, dopo quanto accaduto ieri, pare sia molto lontano. Palermo in C e playout annullati, queste le decisioni su cui si aprono dibattiti infiniti. Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, si tira fuori spiegando che la Lega B non ha “competenza in materia“. E così il numero uno Mauro Balata chiede che il tutto venga risolto ...

Gravina : «Abolire i playout non è di competenza della Lega Serie B» : «È nelle prerogative della Lega di B dare seguito alla sentenza (sulla retrocessione del Palermo, ndr) che è esecutiva e proseguire con i playoff. Una riflessione più approfondita dobbiamo farla sui playout, perché mi sembra che il Consiglio direttivo della Serie B non abbia competenza in materia. Per cui sarà questo motivo di approfondimento al […] L'articolo Gravina: «Abolire i playout non è di competenza della Lega Serie B» è stato ...

Figc - la proposta rivoluzionaria di Gravina : “Playoff e playout in Serie A”. Poi bacchetta Il consiglio direttivo della Lega di B : La proposta di Gravina per la Serie A Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, è intervenuto al forum del Corriere dello Sport ‘Il calcio che vogliamo’, ha voluto proporre la sua idea per contrastare la crisi del calcio italiano. Ecco quanto ha dichiarato: «Il nostro sistema sta vivendo una crisi che ha bisogno non tanto di regole ma di un nuovo cambiamento. Deve cambiare verso. In maniera molto provocatoria, avevo parlato ...

“Palermo in serie C” - Lega B cambia : cancellati playout : Resta poco rosa e tanto nero nell'incubo del Palermo, retrocesso in serie C per irregolarita' gestionali dopo un travagliato periodo dal punto di vista della societa' che, almeno secondo il tribunale della Figc, e' stata gestita con eccessiva spregiudicatezza tra il 2014 e il 2018. Resta fuori l'ex patron Maurizio Zamparini, dato che i giudici ne hanno dichiarato inammissibile il deferimento per mancato rispetto dei termini a difesa. La ...

Retrocessione Palermo - clamorosa decisione della Lega Serie B : cancellati i play-out : La Lega Serie B ha deciso di considerare retrocesse Foggia, Padova e Carpi oltre il Palermo, annullando così il play-out tra Venezia e Salernitana Una decisione clamorosa quella della Lega Serie B, assunta dopo la Retrocessione del Palermo decisa dal Tribunale Nazionale Federale. Davide Anastasi/LaPresse La formazione rosanero è stata retrocessa all’ultimo posto per illecito amministrativo, con annessa Retrocessione alla Serie C. Una ...

Lega ancora contro il Tg1 - Salvini dal palco di Legnano : “Dice fesserie che non interessano a nessuno - come Tg5 e TgLa7” : “Vi sfido: fate un esperimento, andate a guardare stasera i telegiornali,Tg1, Tg5 o La7. Non affronteranno nessuno degli argomenti dei quali stiamo parlando qui in piazza, ma parleranno solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno”. Lo ha detto a Legnago Matteo Salvini in un comizio. Il vicepremier è tornato quindi ad attaccare il tg1, già bersaglio dei leghisti nei mesi scorsi, a cui ora si aggiunge anche il telegiornale ...

La Lega Serie A minaccia lo sciopero contro la SuperLega : L’agenzia Lapresse riporta le dichiarazioni dell’ad della Lega Serie A De Siervo che è tornato sul tema della SuperLega, l’Italia dopo l’esempio della Francia ha deciso di scendere in campo usando le maniere forti per evitare che vada in porto il progetto dell’ECA che sembra essere stato sposato dall’UEFA. «Confido nella ragionevolezza di chi gestisce questo mondo, ma siamo pronti allo sciopero» La proposta di ...

Serie A - l’ad della Lega : “difficile la contemporaneità alla penultima giornata” : L’amministratore deLegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato della richiesta del Milan di contemporaneità con l’Atalanta “La contemporaneità delle sfide nella penultima giornata? Stiamo valutando, le regole sono ferree e la Lega ha votato per la contemporaneità solo all’ultima giornata. Un cambio di orari per Milan-Frosinone? Dobbiamo mantenere le finestre che abbiamo venduto, se pensassimo di ...

La Lega di Serie A annuncia : “possibile sciopero contro la SuperLega” : L’amministratore deLegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato del possibile sciopero contro la SuperLega “Ci sono vari possibili scenari, fino allo sciopero. Non ci sono tabù. Il calcio nazionale per come lo abbiamo conosciuto oggi è messo a mio avviso di fronte a un trauma complessivo“. Sono le parole dell’amministratore deLegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, in merito al progetto ...

Le notizie del giorno – La richiesta del Milan alla Lega - Cillessen alla Juve - i verdetti di Serie B : notizie DEL giorno LA richiesta DEL Milan alla Lega – Il Milan ha fatto richiesta formale alla Lega Calcio per spostare la partita contro il Frosinone al fine di giocarla in contemporanea con Juventus-Atalanta. La gara è in programma domenica 19 maggio alle ore 18. Ieri (APPROFONDIMENTO) Cillessen alla Juve – La Juventus dovrebbe avere un nuovo portiere nella prossima stagione, Perin infatti potrebbe cambiare aria per giocare ...

Serie A : la Lega studia il canale tv con gli spagnoli di Mediapro - Agnelli irritato : 'L'obiettivo è trasformare un'associazione che organizza il campionato in una sport media company'. La dichiarazione d'intenti è di Luigi De Siervo che ieri ha presentato il piano industriale ai club: si punta, con l'apertura di 4 nuovi sedi, a esportare il brand della Serie A ...