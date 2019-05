La Lega è garanzia di stabilità Salvini allontana la crisi di governo

affaritaliani

(Di sabato 18 maggio 2019) Dalla manifestazione sovranista di Milano in vista delle elezioni europee del 26 maggio, il leader dellaMatteomanda segnali di pace a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle. "Questoha fatto cose buone e farà altre cose buone perché ladi... Segui su affaritaliani.it

matteosalvinimi : #Salvini: Qua ci sono Sindaci di tutta Italia, persone perbene che stanno riprendendo in mano loro Futuro. Noi siam… - matteosalvinimi : #Salvini: Lega al governo è garanzia che non aumenterà nemmeno di un centesimo la tassazione in Italia. ?????? #26maggiovotolega - borghi_claudio : Mi pare oggi di aver scoperto che, dopo che il PD ha nominato i suoi in qualsiasi ruolo, dallo spazzacamino comunal… -