La Federazione australiana di rugby caccia Israel Folau per il post omofobo

Rugby - drastica decisione della Federazione australiana : Folau escluso dalla Nazionale per frasi omofobe : Il giocatore non parteciperà dunque ai prossimi Mondiali in Giappone per una frase omofoba pubblicata sul proprio account Instagram La Federazione australiana di Rugby (RA) ha annunciato il licenziamento di Israel Folau, che di conseguenza non parteciperà ai prossimi Mondiali in programma in Giappone in programma a settembre. Lapresse Il talentuoso giocatore degli Waratahs, che con i Wallabies ha raggiunto la finale della rassegna iridata ...