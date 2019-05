La FA Cup è del Manchester City | battuto il Watford 6-0

Fiorentina - Montella : “Non preocCupato della classifica ma della poca serenità…” : Rischio no, ma leggera paura sì. La Fiorentina non vince da troppo tempo e la salvezza non è ancora matematica. In un clima non proprio tranquillo, i viola andranno domani a Parma, altra squadra non ancora sicura della permanenza. Consueta conferenza stampa della vigilia per il tecnico Vincenzo Montella. Ecco cosa ha detto. “Non sono preoccupato della classifica. Sono convinto che faremo punti e poi da lunedì prossimo penseremo con ...

Luigi Di Maio : "PreocCupati dall'ultradestra a Milano - non vuole il bene dell'Italia" : “Bisogna essere preoccupati” dalle ultradestre europee secondo Luigi Di Maio che ha risposto a una domanda dei giornalisti sulle manifestazione sovranista organizzata oggi a Milano dalla Lega.“Bisogna essere preoccupati non solo della deriva ideologica”, ha aggiunto ma del fatto che questi “sono quelli che hanno chiesto all’Italia l’austerity”.“Non vogliono bene all’Italia - ha aggiunto ...

Il processo del surge glaciale : un ghiacciaio ha creato un nuovo lago in Pakistan - preocCupazione per il rischio di devastanti inondazioni : Mentre la maggior parte dei ghiacciai himalayani si sta ritirando, circa 200 nella catena montuosa del Karakorum, in Pakistan, stanno facendo il contrario. Le autorità scientifiche e militari Pakistane stanno monitorando molto attentamente uno di essi a causa del potenziale di inondazioni. Circa l’1% dei ghiacciai del mondo si muove. Questi ghiacciai seguono un ciclo di periodi in cui fluiscono improvvisamente a velocità molto più alte del ...

Casa ocCupata - l’elemosiniere del Papa a La Zanzara : “Polemiche? Il mio gesto si difende da solo. Seguo il Vangelo” : Per la prima volta dallo scoppio del “caso” della luce riallacciata in un palazzo di Roma occupato dagli abusivi parla padre Konrad Krajewski, l’elemosiniere del Papa autore del gesto che ha suscitato discussioni e polemiche. Intercettato al telefono da David Parenzo e Giuseppe Cruciani a La Zanzara su Radio 24, monsignor Krajewski ha rivendicato al sua azione: “Polemiche? Il gesto si difende da solo, se qualcuno vuole capire…”. Ma lei ...

Come reCuperare la Password dimenticata del Router : Quando decidiamo di cambiare la Password della nostra rete WiFi o i server DNS della nostra connessione in fibra o Adsl, dobbiamo necessariamente entrare nel pannello di configurazione del Router / modem e modificare manualmente le impostazioni dal pannello di controllo generalmente accessibile via browser web. Se dimentichiamo la Password d’accesso al Router, ogni tipo […] Come recuperare la Password dimenticata del Router

Formula 1 - la Ferrari brancola nel buio : Mattia Binotto aumenta le preocCupazioni dei fan del Cavallino : Il team principal della Ferrari ha parlato della situazione che sta vivendo la scuderia, ammettendo di non avere ancora una soluzione ai problemi Un inizio di stagione horror, cinque gare e altrettante doppiette della Mercedes, con tre successi di Hamilton e due di Bottas. Un dominio assoluto quello delle Frecce d’Argento, che potrebbe proseguire nelle prossime settimane se la Ferrari non risolverà i propri ...

Oroscopo del giorno 18 maggio : Leone in reCupero - Vergine altalenate - Pesci sereno : Le previsioni degli astri per sabato 18 maggio prevedono una giornata di tensione per Gemelli, mentre l'umore della Vergine sarà altalenante. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in quest'ultimo periodo siete molto agitati e avete bisogno di maggiore prudenza per affrontare le giornate che verranno. Ultimamente ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno stravolto i vostri equilibri. Cercate ...

Softball - Serie A1 : giocati due reCuperi della 9a giornata. Bussolengo le vince entrambe - Saronno e Parma si spartiscono i successi : Si sono disputati oggi due recuperi relativi alla nona giornata di campionato di Serie A1 di Softball, funestata dal maltempo nella sua totalità (devono infatti ancora giocarsi i tre ulteriori confronti che erano previsti per il 5 maggio). Bussolengo ha riportato due successi, mentre tra Saronno e Parma c’è stata reciprocità nelle vittorie. Collecchio-Bussolengo Il primo match termina in un dominio da parte di Bussolengo, che chiude in ...

"OcCupazioni? Iniziamo dai beni della Chiesa" : Nicola Porro ?Url redirect: https://www.nicolaporro.it/occupazioni-Iniziamo-dai-beni-della-chiesa/"Occupazioni? Iniziamo dai beni della Chiesa"

Ecofuturo Tv - quinta puntata fra riduzione dello spreco alimentare - reCupero degli olii esausti e agricoltura di precisione : quinta puntata di Ecofuturo tv, una trasmissione in otto puntate, per parlare di ecologia, intesa non come un problema ma come una straordinaria opportunità per la salute, l’ambiente, l’ occupazione, i diritti e la pace. In questo episodio Licia Colò ci invita a riflettere sullo spreco alimentare; scopriamo insieme i vantaggi della mobilità dual fuel per il trasporto pesante e marittimo; Jacopo Fo ci parla, illustrandolo con la sua penna, del ...

L'elemosiniere del Papa sotto inchiesta per il blitz nel palazzo ocCupato : «Un tecnico lo ha aiutato» : L'affondo è di Matteo Salvini: «Se in Vaticano vogliono pagare le bollette a tutti gli italiani in difficoltà ci diano un conto corrente - attacca il ministro dell'Interno...

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo ocCupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...

OVERWATCH : PRESENTAZIONE DELL’OVERWATCH® WORLD Cup 2019 : OVERWATCH: PRESENTAZIONE DELL’OVERWATCH® WORLD CUP 2019 Quando la sabbia di Junkertown si sarà posata, la neve delle Industrie Volskaya si sarà sciolta e i campioni dell’OVERWATCH League 2019 saranno stati incoronati, sarà nuovamente il momento di celebrare a livello mondiale l’annata competitiva di OVERWATCH alla convention annuale Blizzard, la BlizzCon di Anaheim, California. Nel quarto anno del programma dell’OVERWATCH ...

L’elemosiniere del Papa allaccia la luce nel palazzo ocCupato : "Salvini è il ministro delle bollette"? | Acea sporge denuncia : La notizia delL’elemosiniere del Papa che ieri ha personalmente allacciato l’elettricità in uno stabile occupato a Roma ha conquistato oggi la prima pagina dei quotidiani. La vicenda ovviamente ha suscitato reazioni politiche di segno opposto: il Pd romano ha difeso il cardinale, Salvini lo ha attaccato. Stamattina la società Acea, che gestisce la rete di distribuzione energetica nella capitale, ha presentato un esposto ...