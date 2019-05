La dura legge dell' assegno post divorzio

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Karen Rubin C on 386 sì la Camera dei deputati ha approvato laper l'divorzile. Il testo prevede che decadrà in caso di nuovo matrimonio, che sarà legato al reddito e al patrimonio. Status che se positivi non giustificano unche diventa richiesto più per vendetta che per necessità. Per quanto riguarda l'età e la condizione lavorativa di chi lo richiede prima di passare al senato la proa dovrebbe allargare le maglie di possibilità in cui non può venire meno un sostegno obbligatorio. In sostanza una giovane moglie deve lavorare anche se ha i bambini da crescere e se l'impiego l'ha cercato senza successo. Come se oggi trovare un lavoro per una donna con i figli piccoli, dal nord al sud Italia, fosse cosa scontata. Il tribunale potrà predeterminare lata del mantenimento perché la disoccupazione è considerata sempre superabile. Unache si ...

