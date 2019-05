huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) La coalizione diche governa l’si. Motivo scatenante un video che mostra i legami del vicecancelliere e leader dell’ultraHeinz-Christian Strache (Fpoe) con Mosca. Tra poco ci sarà un faccia a faccia tra Strache e il cancelliere Sebastian Kurz,, ma non sembrano esserci margini di ricucitura.Sueddeutsche Zeitung e Spiegel hanno pubblicato un video in cui Strache si dice disponibile ad accettare soldi russi in cambio di favori, anche illegali, alla presunta nipote di un oligarca russo vicino a Vladimir Putin. Video in cui Strache sostiene di voler favorire aziende russe negli appalti e di voler censurare i mediaci prendendo spunto dalla repressione di Viktor Orban.

RRmpinero : La destra si spacca in Austria - RRmpinero : RT @HuffPostItalia: La destra si spacca in Austria - mauriziofaz : VIENNA - La coalizione di destra che governa l'Austria si spacca dopo la pubblicazione di un video che mostra i leg… -