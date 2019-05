La crisi della Roma e il caso De Rossi sono arrivati in Parlamento 

Europee 2019. Anno zero in Germania - cuore della crisi esistenziale dell'Ue : Se c’è un Paese che racconta meglio di tutti gli altri il declino dell’Unione Europea alla vigilia del redde rationem del 26 maggio tra euroscettici ed europeisti è di certo la Germania della cancelliera Angela Merkel. In cinque anni è passata dall’essere il simbolo dell’Ue forte e rigorosa a epicentro di tutte le crisi che stAnno investendo il Vecchio Continente: commerciale, industriale, geopolitica ...

Uomini e Donne - la crisi di Rocco Fredella : "Ho perso il lavoro - ho difficoltà economiche. Gemma mi ha distrutto!" : Dalle stelle alle stalle, Rocco Fredella, il cavaliere che abbiamo visto per lungo tempo nel parterre del trono over di Uomini e Donne non sta vivendo un buon momento dopo la relazione burrascosa con Gemma Galgani. L'uomo ha lasciato la trasmissione per trovare l'amore fuori dalla tv, ma a quanto pare non è l'unico pensiero che lo attanaglia.Da qualche tempo infatti Rocco sta soffrendo per via di problemi a carattere economico come ...

Giro d’Italia 2019 - Mikel Landa soffre d’allergia : il motivo della crisi durante la cronometro? : Mikel Landa ha incominciato il Giro d’Italia 2019 con qualche difficoltà di troppo, il capitano della Movistar si è presentato alla Corsa Rosa con grandi ambizioni ma ha faticato terribilmente durante la cronometro d’apertura pagando addirittura 1’07” di distacco da Primoz Roglic, 48” da Simon Yates e 44” da Vincenzo Nibali, 39” da Tom Dumoulin e Miguel Angel Lopez. Lo spagnolo si era ritirato settimana ...

Una luce nella notte del'attuale crisi della Chiesa : Benedetto XVI : ... è semplicemente un luogo di incontro e di testimonianza, propone delle occasioni a cadenza più o meno mensile; conferenze su tematiche di attualità, presentazione libri, spettacoli teatrali, ...

Papa Francesco inchiodato da Filippo Facci : rom - la prova della sua più grande ipocrisia : Nonostante qualche artificio mediatico, la questione dei rom non è divisiva: nessuno, di destra o di sinistra, vuole averli come vicini di appartamento, e nessuno, di destra o di sinistra, vuole abitare vicino a un loro campo. I rom sono praticamente radioattivi, e l' unica divisione doverosa è tra

Previsioni Meteo : crisi profonda della primavera - nel week-end "inizia" l'autunno : Che la primavera stesse zoppicando era abbastanza evidente, ma che la bella stagione potesse precipitare così nessuno poteva aspettarselo : dopo l'ondata di freddo artico occorsa nell'ultimo...

La classe media italiana paga il conto della crisi : perso il 10% del reddito : Per 12,2 milioni di contribuenti italiani – con un reddito da 15 a 26mila euro – la perdita è del 10,4% in dieci anni. Tra gli importi dichiarati nel 2008 e quelli del 2018 c’è un calo di 2.350 euro all’anno in termini reali, cioè a parità di potere d’acquisto. Soffrono anche i lavoratori più poveri...

Caso Siri - Di Maio 'Ultimo giorno per dimissioni - faccia cosa giusta'. Muro della Lega. Salvini 'In caso di voto - diremo no. Ma niente crisi'... : Cronaca Inchiesta tangenti sull'eolico, il sottosegretario Siri risponderà ai pm. In corso l'interrogatorio di Arata di SALVO PALAZZOLO e MARIA ELENA VINCENZI Intanto Di Maio annuncia una conferenza ...

crisi Fiorentina - Salvadori (Confindustria) : “Dai Della Valle mancanza di comunicazione” : La Fiorentina è in piena Crisi, un bottino misero negli ultimi mesi non ha addirittura ancora certificato la salvezza matematica. In tutto ciò, la tifoseria contesta i Della Valle. Di questo ha parlato il presidente di Confindustria Firenze, Luigi Salvadori, rispondendo alle domande dei giovani all’iniziativa ‘Smart Future Academy’ oggi al Teatro Odeon nel capoluogo toscano. Ecco le sue parole. “I soldi li ...

Elogio della crisi : In un mondo deritualizzato, e che ci sprofonda in una invalidante povertà simbolica, sono le crisi, spesso, che segnano la possibilità di un riincontro con gli interrogativi più seri della vita.

[L'analisi] crisi della classe media italiana : ecco quanti soldi ha perso in 10 anni : Lo scorso aprile un rapporto dell'Ocse intitolato Under Pressure: the Squeezed Middle Class ha certificato e denunciato il restringimento della classe media, la fascia della popolazione che più di ...

Max in crisi in New Amsterdam tra chemio e lavoro in ospedale : morirà prima della nascita del bambino? Anticipazioni 12 maggio : Max Goodwin è finalmente tornato. A partire da oggi, 5 maggio, il bel direttore del famoso ospedale pubblico, torna in pista per occuparsi dei suoi dottori ma anche dei suoi pazienti ma prima di tutto dovrà tenere alta l'attenzione sulla sua salute. Dopo aver raccontato alla moglie della sua malattia condividendo finalmente le sue paure con lei, negli episodi di questa sera verrà trasportato in ambulanza al “New Amsterdam” dopo un malore e ...

Perché la Turchia è sull'orlo di una crisi della bilancia commerciale : CRESCENTE DIPENDENZA DAL DOLLARO Un'altra preoccupazione è la crescente 'dollarizzazione' dei prestiti nell'economia, si veda il grafico a sinistra,. Tuttavia, è più che seguita da un aumento dei ...

3 scenari della crisi venezuelana che impattano sul petrolio : Soldati della patria, è arrivata l'ora di combattere, di dare un esempio alla storia e al mondo". La posizione di Usa e Russia In parallelo, prosegue il braccio di ferro tra Stati Uniti e Russia. E ...