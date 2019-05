La cosa centrista di Renzi e Calenda non c’è | ma i numeri dei sondaggisti sì

ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2019) Roma. “Valgono almeno il 10 per cento”, dice Fabrizio Masia, direttore di Emg Acqua. “Ma sì, partirebbero – conferma Antonio Noto, che guida Ipr Marketing – da quella base lì: un 8-10 per cento potenziale, e poi chissà”. Di certo, Matteoe Carlopartiranno da un incontro milanese, un e

Ruffino_Lorenzo : Il Partito Democratico si presenta con il logo del PSE nel simbolo e in contemporanea tratta con Macron per il nuov… - Paolo_Tamagnini : @vanabeau Beata te. Io no. E chi non è di estrema destra deve starsene zitto lì. Stessa cosa vale nell’esercito. L’… -