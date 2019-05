La bomba di Vienna riguarda anche noi

huffingtonpost

(Di sabato 18 maggio 2019) Heinz-Christian Strache lascia il suo incarico di vice primo ministro in Austria e si dimette da leader dell’Fpö a seguito del video (girato nel 2017) in cui si lascia andare ad indecenti (ed illegali) promesse verso una presunta figlia di un oligarca russo.Il video esce oggi con evidente intento di colpire il partito di Strache alla vigilia delle Europee, ma questo non ridimensiona in alcun modo la gravità delle affermazioni che sono là contenute (e chenol’attuale capogruppo,lui subito costretto a lasciare il posto).Questa vicenda apre scenari nuovi, pone interrogativi seri el’Italia, poiché il partito Fpö ha nella Lega di Matteo Salvini il suo “alleato” più importante a livello europeo.Gli scenari nuovi attengono agli equilibri politici interni all’Austria, poiché ...

