Koulibaly miglior difensore della stagione 2018 19

(Di sabato 18 maggio 2019) Parte da questaun nuovo riconoscimento introdotto dalla Lega Serie A per premiare al termineil calciatore che si è maggiormente distinto in ogni ruolo. I premi saranno consegnati prima dell’ultima partita casalinga. Tra i vincitori anche Kalidouil ildel Napoli infatti si piazza primo nel suo reparto. Da segnalare Fabio Quagliarella che sarà premiato comeattaccante, mentre CR7 è ilgiocatore in assoluto di questaSerie A I PREMIATI E LA GARA DI COSEGNA DEL TROFEOPORTIERE: Samir Handanovic (Inter – Empoli, 38ª giornata): Kalidou(Napoli – Inter, 37ª)CENTROCAMPISTA: Milinkovic-Savic (Lazio – Bologna, 37ª)ATTACCANTE: Fabio Quagliarella (Sampdoria – Juventus, 38ª)GIOVANE: Nicolò Zaniolo (Roma – Parma, 38ª) MVP –E IN ...

