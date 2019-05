Juventus | l' allenatore lo sceglie Cristiano Ronaldo Un nome clamoroso

Prossimo allenatore Juventus : Guardiola a Mauro “non posso muovermi” : Prossimo allenatore Juventus: Guardiola a Mauro “non posso muovermi” Ufficiale l’addio di Allegri alla Juventus; oggi – 18 maggio 2019 – si è tenuta la conferenza stampa con cui l’allenatore livornese si è congedato ringraziando tutto l’ambiente, società, giocatori e tifosi. Prossimo allenatore Juventus: Massimo Mauro sente Guardiola Salutato Allegri, si scaldano le voci sul Prossimo allenatore della Juventus; interessante quanto ...

La Juventus - il nuovo allenatore e il suo futuro ancora da decidere: Guardiola il sogno La società bianconera ha deciso di lasciare a casa Massimiliano Allegri. La lunga storia tra i due "attori" finisce con un divorzio che apparentemente sembra essere concordato. Appunto apparentemente. Sicuramente Massimiliano Allegri lascia Torino con cinque scudetti conquistati in cinque anni. Tanto, veramente tanto. Ma lascia l'amaro in bocca ai molti tifosi per la mancata vittoria della Champions League, sempre sfiorata ma mai portata a casa.

Simone Inzaghi nuovo allenatore Juventus? Arriva la risposta di Lotito… Simone Inzaghi è uno dei papabili successori di Allegri sulla panchina della Juventus. Però, il tecnico della Lazio fresco di vittoria della Coppa Italia, è un "pupillo" di Lotito. Guai a toccarlo, in virtù del rapporto che c'è tra i due, come affermato dallo stesso patron biancoceleste. Ecco le parole in merito nel corso di un forum al Corriere dello Sport. "Inzaghi alla Juve? E' un problema che per me non si

Nuovo allenatore Juventus – Dopo l'improvviso addio da parte del tecnico livornese alla squadra bianconera, si pensa come ovvio che sia al futuro. I nomi che si rincorrono sono tanti, ma il sogno di molti era e rimane Pep Guardiola.

Nuovo allenatore Juventus - tutti i nomi per il dopo Allegri: da Guardiola a Conte - ecco le quote dei favoriti Dal sogno Guardiola al remake Conte-Deschamps, ecco tutti i papabili al posto di Nuovo allenatore della Juventus: le quote di Planetwin365 dopo la nota ufficiale che conferma il divorzio tra Juventus e Allegri, si susseguono già i rumors e le indiscrezioni su chi potrebbe occupare la panchina vacante per la prossima stagione. Secondo gli analisti Planetwin365, in testa alle previsioni ci sarebbe Pep Guardiola, fresco di scudetto con il

Juventus - per il nuovo allenatore si fanno i nomi di Pochettino, Sarri e Mourinho (RUMORS) La Juventus è ufficialmente in cerca di un nuovo allenatore per la stagione 2019/2020. Dopo la nota odierna del club bianconero in cui è stata comunicata la separazione dall'attuale tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza della "Vecchia Signora" inizierà al più presto a valutare alcuni profili tecnici. Al prossimo trainer, in primis, verrà chiesto di concentrare la maggior parte degli sforzi sulla conquista della Champions League, un trofeo

È partito il toto-allenatore per la Juventus La notizia dell'esonero di Massimiliano Allegri da parte della Juventus è di circa un'ora fa, neanche il tempo di far raffreddare il morto (non che Allegri sia professionalmente scosso da questo addio), che già si è partiti con il toto allenatore. Non fa notizia che parta l'allenatore che é stato 5 anni sulla panchina bianconera, con al suo attivo 5 scudetti e 4 Coppe Italia (ma nessuna Champions al contrario di quando

Nuovo allenatore Juventus – dopo il comunicato che ha sancito la fine del rapporto professionale tra Juventus e Massimiliano Allegri, si apre inevitabilmente la corsa all'erede del tecnico pluri-campione d'Italia sulla panchina della Juve. Panchina Juventus: Pochettino, Guardiola, Conte e… Spalletti? I nomi che circolano in queste ore sono fondamentalmente tre: Pochettino (in uscita dal

Juventus-Allegri: è divorzio - non sarà più l'allenatore bianconero L'annuncio in una nota ufficiale sul sito del club bianconero: "Allegri non sarà l'allenatore nella prossima stagione"

Juventus - Max Allegri non sarà più l'allenatore: il titolo vola a Piazza Affari Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

Juventus-Allegri, è divorzio: i bianconeri cambiano allenatore divorzio. Questa è stata la decisione al termine dell'incontro di questa mattina: Massimiliano Allegri non sarà alla guida della Juventus nella prossima stagione. Come conferma una nota pubblicata dalla società, l'allenatore e il Presidente Andrea Agnelli incontreranno la stampa nella giornata di domani e risponderanno alle domande riguardo a questa separazione. La notizia era già nell'aria e oggi è arrivata