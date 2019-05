Juventus | inizia la conferenza di Allegri e Agnelli LIVE

Inter-Juventus stasera in tv : a che ora inizia e come vederla in streaming : Questa sera, alle ore 20.30, lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano sarà teatro della grande Classica, di una sfida sentita o, molto più semplicemente, del derby d’Italia tra Inter e Juventus. Un confronto storico, ricco di tensioni e rivalità. L’incontro odierno ha un’importanza diversa per le due squadre: la Vecchia Signora ha conquistato già il suo ottavo Scudetto consecutivo (il 35° complessivo), sconfiggendo ...

Finale Coppa Italia calcio femminile - Fiorentina-Juventus : a che ora inizia e su che canale vederla in tv e streaming : Dopo essersi contese lo scudetto fino all’ultima giornata (assieme al Milan, poi terzo), Juventus e Fiorentina saranno protagoniste anche dell’atto conclusivo della Coppa Italia di calcio femminile, che si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30 al Tardini di Parma. In campionato l’hanno spuntata le bianconere, mentre le detentrici del trofeo sono le viola: chi vincerà? La Finale della Coppa Italia di calcio femminile sarà ...

Juventus-Ajax in tv e streaming - a che ora inizia e su che canale vederla : Il grande giorno è arrivato: dopo l’1-1 della gara d’andata disputata ad Amsterdam, la Juventus è chiamata a giocarsi in casa le possibilità di passaggio alle semifinali della Champions League di calcio contro l’Ajax. La partita di ritorno si giocherà nella serata di oggi, martedì 16 aprile, alle ore 21.00 a Torino: i bianconeri passeranno il turno in caso di successo o di pareggio a reti inviolate. La sfida sarà trasmessa in ...

Juventus-Milan stasera in tv - a che ora inizia e su che canale vederla. Si gioca nel tardo pomeriggio! : stasera (ore 18.00) si giocherà Juventus-Milan, big match valido per la 31^ giornata della Serie A 2019. All’Allianz Stadium di Milano andrà in scena la grande classica del calcio italiano, la partita per eccellenza tra le due squadre più titolate del nostro Paese che si sfideranno in un confronto sempre avvincente e molto acceso. I Campioni d’Italia stanno già pensando all’andata dei quarti di finale della Champions League da ...

Juventus-Empoli diretta live : iniziato il secondo tempo : Juventus-Empoli, diretta live – Si gioca un importante sfida, valida per la 29^ giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cancelo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bentancur; Bernardeschi, Mandzukic. EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. 49′ – Ancora Bernardeschi vicino al gol. Sembra ...