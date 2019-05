Juventus | il fratello di Dybala | ' Ci sono molte possibilità che Paulo vada via'

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Questigiorni molto caldi in casa. Infatti, ieri si è consumata la separazione tra i bianconeri e Massimiliano Allegri e adesso si aspetta di capire chi sarà il tecnico della prossima stagione. Una volta che la Juve comunicherà chi sarà il sostituto dell'allenatore livornese si potranno anche capire le strategie di mercato dei Campioni d'Italia. Uno dei nomi che in questi giorni è stato dato in uscita dal club bianconero è quello die ad accendere le voci di un possibile addio della Joya alla squadra di Andrea Agnelli ci ha pensato anche Gustavo,maggiore del giocatore argentino. Dunque non resta che attendere di capire come evolverà la situazione sia sul fronte allenatore che in chiave mercato. Il futuro diè comunque in bilico e anche con un nuovo tecnico la sua permanenza a Torino non è affatto scontata....

