Juventus | conferenza terminata | le parole di Allegri e Agnelli

calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2019)LIVE: “I tifosi sono sempre stati calorosi nei miei confronti e mi hanno sempre manifestato stima e affetto. E’ normale che tutti d’accordo non potevo metterli. Quando sono arrivato qui non ho fatto caso alla contestazione; anzi ho pensato che da quelle parti il mio primo cavallo aveva vinto tre ‘tris’. Futuro? Non so niente ora. Pensiamo alla gara e alla festa di domani. Una pausa potrebbe farmi bene. E’ normale che a giugno, luglio valutero’ le proposte che eventualmente arriveranno. In caso contrario mi prendo un anno di pausa nel quale dedicarmi alla famiglia, alla mia compagna e alla banda di ‘scellerati’ dei miei amici”. –: “Se ha inciso la tifoseria sulla scelta? No. Semmai poteva incidere il cuore. Ma alla fine gestendo aziende bisogna sapere prendere le ...

DiMarzio : ???“Niente #Juventus, resto al #City” ??#Guardiola svela il suo futuro in conferenza - SkySport : ? #UltimOra #Juventus ?? #Allegri non sarà più l'allenatore dei bianconeri ?? Domani la conferenza congiunta con… - forumJuventus : ?? UFFICIALE : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020 ?? L… -