Ivan Cottini | la storia dell’ex ballerino di Amici commuove | “Ero invincibile | poi mi

ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2019) Attualità Ciao Darwin, la lite con Paola Perego “tagliata” e non andata in onda: ecco cosa è accaduto di F. Q. “Non mi definisco un eroe, mi sono rotto le scatole di essere un malato e ho voluto ritornare a essere il protagonista della mia vita”: queste le parole di, exdiaffetto da sclerosi multipla. Il giovane ha rilasciato una lunga intervista a Silvia Toffanin durante la puntata “VerissimoSpeciale“. Un racconto che non lascia indifferenti: “Facevo il modello, una sera mi sono addormentatoe padrone del mondo e mi sono risvegliato fragile e piccolo così. Non vedevo da un occhio, avevo difficoltà a stare in piedi e mi ero fatto la pipì addosso. Facevo una vita un po’ sregolata e pensavo fosse ...

franbellino : Ivan Cottini, l'ex ballerino di Amici e la sclerosi multipla: «Ero invincibile, mi sono risvegliato piccolo così» -… - infoitcultura : Verissimo, Ivan Cottini di Amici e la sclerosi multipla: ‘Da quando sono papà sono guarito’: anticipazioni - infoitcultura : Verissimo, Ivan Cottini ex ballerino di Amici malato di sclerosi multipla: anticipazioni 18 maggio -