Italia-Norvegia oggi | Mondiali hockey ghiaccio 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv

(Di sabato 18 maggio 2019) Sesto appuntamento per la Nazionalena disuimpegnata neiTop Division di Bratislava (Slovacchia): gli azzurri, dopo le pesanti sconfitte contro la Svizzera (0-9) e contro la Svezia (0-8), hanno dato segnali di ripresa contro la Lettonia, al termine di un match perso comunque 3-0, per poi subire un altro passivo pesante mercoledì per mano della Russia (0-10). Ora arrivano le due partite più importanti nella corsa alla permanenza in Top Division controe Austria, a partire dall’incontro odierno con gli scandinavi. La partita è in programmaalle ore 16.15 e sarà visibile in diretta TV su Eurosport2, in streaming gratuitamente sul canale Youtube dell’IIHF e sempre in streaming tramite un account Eurosport Player, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale del sesto match degli azzurri, alla ricerca del primo ...

