Inzaghi-Juventus? Lotito fa il punto della situazione

sportfair

(Di sabato 18 maggio 2019) Lazio, Claudioè stato interpellato in merito al futuro di Simone, uno dei papabili per il dopo-Allegri alla Juve “E’ un problema che per me non si pone: io sono indisponibile, non so cosa voglia fare lui...“. Il presidenteLazio, Claudio, ha fatto capire chiaramente che intende trattenere a tutti i costi il suo allenatore Simone, fresco di vittoriaCoppa Italia. “Il tecnico e’ stato fondamentale nella crescitaLazio e io l’ho fortemente voluto come allenatore, prima alle giovanili e poi in prima squadra – le parole diriportate da Sportmediaset -. Tra noi c’e’ un rapporto personale. Se mi chiedesse di andare alla Juve? Mi addolorerebbe, non avrebbe capito che tipo di rapporto ho io. Ma e’ una possibilita’ che non mi prefiguro, poi la vita… Ma non sono ...

Sport_Mediaset : Chi alla #Juve al posto di #Allegri? Tra i sogni spuntano #Inzaghi e #Mihajlovic - carlolaudisa : Max, troppi veti. Occhio a Simone #Inzaghi. #Juventus #Allegri - Sport_Mediaset : #Lazio, il veto di #Lotito a #Inzaghi: no alla #Juventus -