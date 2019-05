Internazionali d’Italia Roma 2019 | Karolina Pliskova raggiunge Johanna Konta in finale

Konta-Pliskova - Finale femminile Internazionali d’Italia Roma 2019 : programma - orario e tv : Gli Internazionali d’Italia di tennis domani, domenica 19 maggio, vedranno la finalissima dei torneo di singolare femminile. Grande spettacolo sul Centrale, che ospiterà entrambi l’incontro: dalle ore 13.00 si sfideranno la britannica Johanna Konta e la numero 4, la ceca Karolina Pliskova. La finalissima del singolare femminile sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Supertennis mentre la diretta streaming ...

Internazionali d’Italia – Troppa Pliskova per la Sakkari - la ceca si impone in due set e vola in finale : La tennista ceca non lascia scampo alla propria avversaria, superandola in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 Karolina Pliskova è la seconda finalista del torneo femminile degli Internazionali d’Italia, la tennista ceca supera in due set Maria Sakkari guadagnandosi la possibilità di sfidare Johanna Konta per la conquista del titolo. Niente da fare per la greca, sopraffatta letteralmente dalla propria avversaria, riuscita ad imporsi ...

LIVE Tsitsipas-Nadal - semifinale Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : 3-6 4-5 - lo spagnolo avanti di un set e un break : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal, valida per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra il greco e l’iberico scatterà non prima delle ore 14.30. Sulla terra battuta romana i due si giocheranno un posto nella finale di domani. Il numero due al mondo non vede l’ora di giocare questo incontro, dopo aver demolito tutti gli avversari finora ...

Internazionali d’Italia – Nadal stende Tsitsipas e vendica il ko di Madrid : lo spagnolo è in finale : Rafa Nadal è il primo finalista degli Internazionali d’Italia 2019: il tennista spagnolo batte il greco Stefano Tsitsipas in due set e riscatta il ko di Madrid Gli Internazionali di Roma hanno il loro primo finalista. Dopo 1 ora e 43 minuti di match, Rafa Nadal ha conquistato i due set valevoli per l’accesso alla finalissima del Masters 1000 di Roma. Il tennista spagnolo, numero 2 del ranking mondiale maschile, ha ritrovato in semifinale ...

Internazionali d’Italia – Nadal stizzito in conferenza stampa : la secca risposta ai giornalisti [VIDEO] : Rafa Nadal infastidito in conferenza stampa: le parole del maiorchino alla vigilia della semifinale degli Internazionali d’Italia Rafa Nadal sta attualmente sfidando Tsitsipas in campo al Foro Italico di Roma per la semifinale degli Internazionali d’Italia: il tennista maiorchino punta alla vittoria nel torneo italiano, che tanto ama, soprattutto dopo una serie di pesanti sconfitte nei precedenti tornei. Nadal non è infatti ...

Internazionali d’Italia – Fuori la favorita Bertens! Johanna Konta è la prima finalista : Kiki Bertens sconfitta in semifinale: la prima finalista degli Internazionali d’Italia è Johanna Konta che si impone in rimonta al terzo set Nuova sorpresa negli Internazionali d’Italia femminili. Kiki Bertens, favorita dopo il ritiro di Osaka ai quarti di finale, è stata sconfitta da Johanna Konta nella prima gara odierna. Bertens si è portata a casa il primo set con il punteggio di 7-5, salvo poi venire sconfitta, dopo 2 ore e 52 minuti ...

LIVE Tsitsipas-Nadal - semifinale Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal, valida per le semifinali del torneo ATP Masters 1000 di Roma di tennis: il match tra il greco e l’iberico scatterà non prima delle ore 14.30. Sulla terra battuta romana i due si giocheranno un posto nella finale di domani. Il numero due al mondo non vede l’ora di giocare questo incontro, dopo aver demolito tutti gli avversari finora ...

Internazionali d’Italia - il punto più bello è di Del Potro : stop volley da applausi… anche da parte di Nole [VIDEO] : Internazionali d’Italia, un Del Potro parso in forma nonostante la lunga assenza dai campi quello visto ieri a Roma Internazionali d’Italia, Del Potro ha perso nella notte contro Djokovic al termine di un incontro fantastico, nel quale l’argentino ha avuto anche due match point. Del Potro è stato l’autore del punto più bello degli ultimi giorni, forse di tutto il torneo, una stop volley molto complicata da giocare, ...

Internazionali d’Italia - Djokovic in semifinale : vinta la battaglia al terzo contro Del Potro : Internazionali d’Italia, Djokovic ha vinto in tarda serata il suo quarto di finale contro un ritrovato Del Potro Novak Djokovic si è imposto su Juan Martin Del Potro nei quarti di finale degli Internazionali Bnl d’Italia con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 6-4 dopo oltre tre ore di gioco. Il numero uno del mondo in semifinale affronterà Diego Schwartzman, ventiquattresimo della classifica e vincitore ai quarti contro il ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Nadal cerca la rivincita contro Tsitsipas. Dopo la maratona per Djokovic c’è Schwartzman : E’ il giorno delle semifinali agli Internazionali d’Italia 2019. Da una parte Djokovic-Schwartzman e dall’altra Nadal-Tsitsipas. Ovviamente il pubblico di Roma comincia già a pensare e a sognare una finale tra i primi due della classifica mondiale, ma attenzione soprattutto al greco, che già a Madrid ha saputo sovvertire tutti i pronostici. Ci sarà sicuramente aria di rivincita domani sul Centrale, perchè Nadal e Tsitsipas si ...