Inter | Bonolis tesse le lodi di Spalletti | “meriterebbe di restare Conte? Il passato non

Ciao Darwin 8 - tagliata la scena dell'incidente e Interviene Bonolis : 'Gli siamo vicini' : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Ciao Darwin 8, il fortunato show condotto da Paolo Bonolis tornato in video dopo una settimana di stop. Una puntata decisamente molto attesa e al tempo stesso molto chiacchierata perché è stata quella in cui si è verificato il drammatico incidente ai danni di uno dei concorrenti dello show, rimasto ferito gravemente durante la prova dei rulli. L'uomo è caduto di schiena e ...

Paolo Bonolis lutto familiare improvviso - annulla l’Intervento a Dogliani : lutto familiare per Paolo Bonolis. Il conduttore, come riporta l’Ansa, è stato colpito da un’improvvisa perdita che lo costringe a cancellare l’appuntamento di sabato 4 maggio quando alle ore 21 avrebbe dovuto presenziare al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani per l’incontro dal titolo ‘Il racconto di una carriera’. “Il Festival – dice una nota – è vicino a Paolo Bonolis e alla ...

Inter-Juve - Bonolis polemico contro i bianconeri : “Se fanno bene in Italia e male in Europa ci sarà un motivo…” : Paolo Bonolis, interista sfegatato, è stato intervistato in esclusiva da FC Inter 1908. Ha parlato della sfida tra nerazzurri e bianconeri di sabato, tirando tra l’altro in ballo ricordi del passato pieni di polemiche arbitrali. Inter-Juve – “Normalmente, si va in campo e ci si prendono i tre punti. Abbiamo dei doveri nei confronti della nostra classifica, loro non più. Per loro si tratta solo di una partita di cartello, ...

Maurizio Costanzo Show - speciale «I Tre Tenori» vent’anni dopo. Costanzo e Mentana Intervistano Bonolis - Conti e Scotti : I Tre Tenori 2019 - Maurizio Costanzo Show Il Maurizio Costanzo Show fa uno storico bis. Il talk della seconda serata del giovedì di Canale 5 nella prossima puntata riporterà in scena “I Tre Tenori”, speciale andato in onda vent’anni fa, che vedeva come assoluti protagonisti Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello. Costanzo, proprio come allora, potrà contare sul supporto di Enrico Mentana per celebrare i volti di punta ...

Bonolis Intervistato dal giornale “La Lazio siamo noi” parla del caso Icardi : Paolo Bonolis intervistato dal giornale “La Lazio siamo noi” parla del caso legato a Mauro Icardi e si schiera dalla parte del club. «Questione Icardi? Io, fondamentalmente, sto con l’Inter. Non si tratta di una situazione così netta, soprattutto per noi che la viviamo dall’esterno e non abbiamo tutti gli strumenti per comprenderla. Dunque non è semplice prendere una decisione. Questa situazione ha un sapore affascinante per chi ama ...