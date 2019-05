India | donna muore sul letto della sala operatoria | reazione fatale tra sostanze tossiche

Blastingnews

(Di sabato 18 maggio 2019) Un fatto di cronaca abbastanza singolare si è verificato di recente in, precisamente al Lal Nehru Medical College Aligarh, nello stato dell'Uttar Pradesh. Stando a quanto riportato dal "The Times of" - e confermato dalla struttura sanitaria - unadi 40 anni, Sheela Davi, è morta mentre si trovava sul lettino di una. La signora era giunta in gravi condizioni presso il nosocomiono e si stava sottoponendo ad un lavaggio gastrico quando è avvenuta la tragedia. Un'operazione considerata di routine che, però, questa volta ha avuto un risvolto davvero drammatico e inatteso: la paziente, infatti, è deceduta....

