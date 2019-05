In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Maggio

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 Maggio : “Tutti i partiti sono attraversati da scandali e tutti fanno muro - tenendosi indagati e arrestati per corruzione” - dice il Cinquestelle : L’intervista – Luigi Di Maio “Se queste indagini salgono più in alto è un problema serio” Il vicepremier del M5S: “In caso di condanna Rixi dovrà lasciare” di Luca De Carolis Tafazzetti di Marco Travaglio Prima o poi bisognerà istituire il premio all’Elettore Ignoto. E non mi riferisco a quell’elettorato flottante, liquido, incostante, disincantato che passa da sinistra ai 5Stelle o addirittura alla Lega. Ma all’elettore fisso, ...

Sul nuovo 7 in Edicola c’è Beppe Grillo : «Sono come i primi due stadi dell’Apollo» E Salvini sbotta : «A pedate prenda qualcun altro» : L’ex capo, ora garante del Movimento 5 Stelle è tornato al suo mestiere, quello di attore. Sempre più rare le incursioni nel Palazzo. «Il mio ruolo è come quello dei componenti dei razzi: fornisci la spinta, l’energia, poi ti stacchi un po»

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Maggio : Il Popolo degli Striscioni. Prime indagini su chi li espone : L’opposizione dei balconi – Anti-leghisti La rivolta delle lenzuola dal Sud arriva a Milano Ormai rimuoverli (ieri altri episodi a Carpi e in Molise) è come svuotare il mare col cucchiaio: si moltiplicano Oggi l’attesa è a Napoli di G. Cal. Autococcodrilli di Marco Travaglio Quando defunge qualcuno importante e non lo fa all’improvviso, magari perché anziano o malato, i giornali tengono pronti gli articoli di “coccodrillo”, per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Maggio : Il “nuovo” Pd. Zingaretti vede il condannato andreottiano - che appoggia i dem : Alleanze L’ultimo acquisto dei dem: l’eterno ritorno di Pomicino L’incontro con Zingaretti – Il segretario vede l’ex ministro del Bilancio democristiano, che ha convinto i “suoi” a votare i democratici alle Europee di Vincenzo Iurillo I pomicioni di Marco Travaglio Lo so che non dovrei, ma è più forte di me: appena sento parlare di Paolo Cirino Pomicino non riesco a non pensare alla sua leggendaria tangente della Madonna. Sullo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 Maggio : Cairo e i suoi media in campo : la nuova legge può bloccarlo : Editori puri Sui giornali di Cairo c’è tutto il Cairo minuto per minuto A proposito di tycoon… Il presidente di Rcs culla il sogno dell’ingresso in politica Su Gazzetta e Corriere di lui si parla spesso (e bene) di Tommaso Rodano Le idee in manette di Marco Travaglio Non so a voi, ma a me quest’arietta di censura mette i brividi alla schiena. Ci sono censure di serie A e di serie B, censure che tutti denunciano e censure censurate. O ...

In Edicola sul Fatto del 13 Maggio : M5S contro i conflitti d’interessi. FI spara - fuggi-fuggi di Lega e Pd : Di Maio: “Conflitto d’interessi da domani”. Lega e Dem in fuga Il M5S vuole calendarizzare la legge martedì alla Camera: “È nel contratto”. FI alza le barricate. Il capo leghista: “Non è una priorità”. Il Pd tace o parla di Casaleggio di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Nunzia vobis gaudium magnum. “I 5S stoppano la De Girolamo a Linea Verde Estate. Di Maio: ‘Cosa c’entra un’ex parlamentare con la tv pubblica?’” ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Maggio : Ufficio Raccomandazioni Lega. Il fido di Salvini - le richieste a Giorgetti - la giunta Fontana dettata da “Jurassic Park” : Milano Tutti i leghisti nella rete di Nino “Jurassic Park” Inchiesta “Mensa dei poveri” – Lombardia, affari & incarichi: nelle intercettazioni i contatti di Nino Caianiello, ex capo di FI a Varese (arrestato) e gli uomini di Salvini e di Giorgetti di Davide Milosa Il cretino prevalente di Marco Travaglio Salve, sono il Pirla di Sinistra. Non vi dico il mio nome. Ma, appena mi presento, mi riconoscete. Sono entrato in politica nel ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 Maggio : Il leader della Gran loggia d’Italia afferma di essere “contrario alla democrazia diretta” : L’intervista – Antonio Binni “Abbasso la democrazia diretta: stimo Tajani, incontrerò Salvini” Il Gran maestro della Gran loggia d’Italia e la trasparenza che vuole la politica: “Non ci spaventa. I massoni non temono niente” di Carlo Tecce I guardiani del baro di Marco Travaglio Molti lettori ci scrivono sulla puntata-record di Otto e mezzo col faccia a faccia, anzi il corpo a corpo, fra Lilli Gruber e Alessandro De Angelis da una ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 Maggio : Grandi acquisti. Il ras di Messina - arrestato nel 2014 e condannato in primo grado : Neopadani Il Carroccio siculo recluta l’intera famiglia Genovese Messina – Il condannato Francantonio, ex dem oggi azzurro, sostiene alle Europee l’indagato Attaguile di Antonello Caporale La fascista antifascista di Marco Travaglio Per capire l’importanza che in politica, nei momenti più drammatici, hanno i gesti, i segnali e gli esempi, bisogna leggere l’ultimo libro di Antonio Padellaro: Il gesto di Almirante e Berlinguer. Uno era ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 Maggio : Abuso d’ufficio – Ecco perché i pm di Milano l’hanno indagato : conflitto d’interessi : L’incarico pilotato all’ex socio inguaia il governatore Fontana Una nomina per “trombato” Marsico che “ha bisogno di soldi” costa l’accusa di Abuso d’ufficio al presidente lombardo. C’è anche una consulenza Trenord di Davide Milosa La sindaca senza Stato di Marco Travaglio Siccome siamo in Italia, tutti si domandano se sia il caso di impedire ai fascisti (di Casa Pound e non solo) di fare cose lecite, tipo aprire una casa editrice, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio : Il centrodestra rinasce a San Vittore. Le due retate : ce n’è per tutti : Corruzione “Jurassic Park”. Mafia & tangenti al Pirellone Affari, politica corrotta, mafia. Benvenuti nel sistema Lombardia. Dal comune di Milano alla Regione fino all’ufficio del governatore Attilio Fontana, e oltre nella ricca provincia di Varese, dove tutto si ottiene pagando politici, partiti, pubblici funzionari. E dove, come ai tempi di Mani Pulite, le imprese fanno cartello per spartirsi i bandi di gara. La […] di Davide ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 Maggio : Camera e Senato 1 anno dopo : ecco chi lavora e chi no : Un anno dopo Cerno, Brambilla e gli altri: onorevoli “desaparecidos” Se anche per i parlamentari valessero le norme che la ministra Giulia Bongiorno vorrebbe applicare agli assenteisti della Pubblica amministrazione, alla Camera e al Senato ne vedremmo delle belle. Fortunatamente per gli eletti non è così, anche se ce n’è più d’uno che latita durante le sedute, qualcuno addirittura con percentuali che sfiorano il 100% […] di Maria ...