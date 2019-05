Il Segreto | spoiler spagnoli | Prudencio si innamora di Lola dopo la partenza di Julieta

Spoiler spagnoli Il Segreto : Matias supera l’intervento - Elsa sul punto di morire : I fan dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano a rimanere sorpresi grazie ai numerosi colpi di scena che movimentano le sue trame. Nelle puntate che andranno in onda in Spagna la settimana prossima, Matias Castaneda non perderà la vita come aveva previsto il dottor Zabaleta, dato che, dopo essersi sottoposto ad un intervento, farà ritorno dai suoi cari in carne ed ossa. Elsa Laguna, precisamente nel capitolo numero 2.080, dopo aver ...

Il Segreto - spoiler : Consuelo sospetta che Antolina stia avvelenando Elsa : Sorprendenti colpi di scena accadranno nelle nuove puntate de Il Segreto trasmesse da domenica 19 a sabato 25 maggio. Se Fernando capirà di essere stato preso in giro da Maria, Consuelo sospetterà che Antolina sia la causa dei continui svenimenti di Elsa. Infine Hipolito diventerà padre. Il Segreto: Fernando smaschera Maria Le anticipazioni de Il Segreto, trasmesse a fine maggio svelano che un falsario cercherà di commercializzare alcune ...

Il Segreto - spoiler : Prudencio in fin di vita dopo aver salvato Julieta : Gli ascolti della telenovela spagnola “Il Segreto” ambientata a Puente Viejo e scritta dall’autrice Aurora Guerra continuano ad essere positivi. Negli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, Prudencio Ortega si ritroverà a lottare tra la vita e la morte, dopo aver protetto Julieta Uriarte con la complicità di Mauricio. Il fratello di Saul verrà ferito gravemente a seguito dello scontro avuto con Lamberto e i suoi ...

Upas spoiler : Beatrice potrebbe nascondere un Segreto - Eugenio tornerà a Napoli da solo : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole. A partire dal 27 maggio, ci saranno grandi cambiamenti in arrivo per alcuni degli abitanti di Palazzo Palladini. In primo luogo si farà una grave scoperta sul conto di Patrizio che, a causa della fine della sua relazione con Rossella, ammetterà di essere diventato dipendente dall’utilizzo di sostanze stupefacenti. L’attenzione sarà posta ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : esplode una bomba alla villa di Francisca : La soap opera spagnola “Il Segreto” riesce sempre a sorprendere il pubblico con avventure ricche di colpi di scena. Negli episodi che i telespettatori hanno avuto modo di vedere su “Antena 3” questa settimana, è stata attuata l’atroce vendetta di Severo Santacruz nei confronti di Francisca Montenegro, ma a pagarne le conseguenze sono stati altri personaggi. Un momento di gioia e felicità si è trasformato in una tragedia, a causa del marito di ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Matias rischia di perdere la vista - Irene sospetta di Severo : Arrivano delle anticipazioni poco piacevoli sulla fortunata soap opera spagnola “Il Segreto”. Nelle puntate che sono andate in onda sull'emittente televisiva iberica “Antena 3” nella settimana in corso, proprio quando alla casona sembrava essere tornato il sereno, è accaduto il peggio. Un momento di felicità si è trasformato in una vera e propria tragedia. Fernando Mesia e la sua nuova fiamma Maria Elena dopo essersi scambiati i voti nuziali, ...

Il Segreto - spoiler dal 19 al 25 maggio : Mesia scopre di essere stato ingannato : Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto attendono i fan della telenovela iberica anche nella settimana che va da domenica 19 maggio a sabato 25 maggio. Ricordiamo che la soap ideata da Aurora Guerra ci tiene compagnia tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 16,20....Continua a leggere

Upas spoiler : Boschi deluso da sua moglie - Vittorio scoprirà il Segreto di Pat : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. La settimana che andrà dal 27 al 31 maggio, sarà una settimana piuttosto difficile per alcuni degli abitanti di Palazzo Palladini. Franco dopo aver appreso della cotta di Ciro per sua moglie Angela, si mostrerà deluso e amareggiato e tra lui e la suo consorte il clima si farà sempre più glaciale. Anche Patrizio sarà protagonista della settimana ...

Il Segreto - spoiler al 25 maggio : Fernando scopre l'inganno di Maria : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Canale 5, 'Il Segreto' che regala nuove sorprese agli spettatori. Le anticipazioni degli appuntamenti che andranno in onda da domenica 19 per arrivare fino a sabato 25 maggio rivelano che Matias metterà in atto un piano, di comune accordo con Elsa e Isaac, con l'intento di smascherare la falsità di Antolina. Il figlio di Alfonso non nasconderà la paura che possa essere scoperto ...

Spoiler Il Segreto - prossima settimana : Dolores diventa nonna - Elsa in pericolo : Non mancheranno nuovi entusiasmanti colpi di scena nelle prossime puntate della soap opera Il Segreto. Le anticipazioni della prossima settimana annunciano che la 'pettegola' di Puente Viejo, ovvero Dolores, finalmente vedrà realizzare uno dei suoi sogni dato che suo figlio Hipolito Miranar le comunicherà per telefono che Gracia ha messo al mondo la loro bambina. Elsa Laguna invece rischierà di morire per mano di Antolina, che la avvelenerà fino ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Lola disposta a concedersi a Prudencio : Le avventure dello sceneggiato di origini iberiche Il Segreto non smettono di coinvolgere i telespettatori. Nelle puntate che sono andate in onda su “Antena 3” alla fine di marzo è entrata in scena una donna chiamata Lola che ha ricordato fisicamente l’indimenticabile Pepa Balmes. Sin da subito la new entry si è avvicinata a Prudencio Ortega che ha dimostrato di essere attratto dalla giovane. Le anticipazioni dei capitoli iberici dal 13 al 17 ...

Spoiler Il Segreto : Matias e Maria rischiano di morire dopo un attentato : Gli ultimi Spoiler de Il Segreto, riferiti alle puntate provenienti dalla Spagna, raccontano di un caos che avverrà a Puente Viejo nel corso delle prossime settimane. Poco dopo il matrimonio tra Fernando Mesia e la sua promessa sposa Maria Elena, una bomba innescata da Severo toglierà la vita alla neo sposa. Ma il dramma non colpirà soltanto la sfortunata Maria Elena perché Maria e Matias rischieranno di morire a seguito dello scoppio ...

Spoiler Il Segreto : Dolores rimane sconvolta dopo aver visto Francisca viva e vegeta : Nei prossimi episodi italiani della serie televisiva spagnola “Il Segreto” i telespettatori assisteranno alla resurrezione di Francisca Montenegro. La dark lady con la sua riapparizione improvvisa stravolgerà gli animi, visto che tutti gli abitanti la consideravano morta. Oltre a Severo, Julieta e Fernando, che verranno subito minacciati dalla matrona, anche Dolores non la prenderà affatto bene quando scoprirà che la moglie di Raimundo Ulloa non ...

Spoiler Il Segreto : Don Anselmo alle prese con le esequie per la morte di un paesano : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' che si distingue per la capacità di attirare un'importante fetta di pubblico. Gli ostacoli sono sempre dietro l'angolo e coinvolgono i personaggi principali alle prese con situazioni complesse pronte a rimettere tutto in discussione. Scopriamo cosa succede nei nuovi episodi della soap. Gli ...