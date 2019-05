Il Segreto | Antolina strega malvagia | anticipazioni dal 19 al 25 maggio

Anticipazioni Il Segreto - oggi : Elsa trova la chiave dello scrigno di Antolina : Torna la puntata de Il Segreto del sabato, che anche oggi andrà in onda su Canale 5 al termine della 'cugina' Una Vita. L'orario odierno sarà però leggermente diverso rispetto alle scorse settimane, per lasciare maggiore spazio a Verissimo e agli ospiti di Silvia Toffanin. La telenovela ambientata a Puente Viejo inizierà in anticipo, ovvero alle ore 14:45 circa e proseguirà fino alle ore 15:45 circa, per una puntata ricca di suspense. In essa ...

Il Segreto Anticipazioni 17 maggio 2019 : Antolina tortura Elsa fino a ucciderla : Antolina costringe Elsa a fare dei lavori massacranti e che la porteranno alla morte. Davanti a Isaac però finge gentilezza.

Il Segreto Anticipazioni 17 maggio 2019 : Antolina tortura Elsa fino a farla ammalare : Antolina costringe Elsa a fare dei lavori massacranti e che la porteranno alla morte. Davanti a Isaac però finge gentilezza.

Anticipazioni Il Segreto : Antolina inganna il marito - Isaac affronta Alvaro : La soap opera iberica “Il Segreto” continua ad appassionare il pubblico. Presto al triangolo amoroso composto da Isaac Guerrero, Antolina ed Elsa Laguna, si aggiungerà un’altra persona. Quest’ultima continuerà a fare i conti con la malvagia moglie del carpentiere, che metterà in atto un’altra delle sue perfide strategie. L’ex ancella farà andare su tutte le furie il consorte dopo avergli fatto credere che la sorella del defunto Jesus ha fatto ...

Il Segreto Anticipazioni 15 maggio 2019 : Elsa diventa la serva di Antolina : Antolina si diverte a trattare Elsa come una sua serva e Consuelo cerca di avere delle spiegazioni su questo pesante comportamento.

Il Segreto - trame spagnole : Isaac sospetta di essere stato derubato da Antolina : Le trame della serie televisiva spagnola “Il Segreto” prodotta da Boomerang TV e scritta dall’autrice Aurora Guerra continuano ad essere ricche di intrighi. Negli episodi che il pubblico avrà modo di vedere in Spagna questa settimana, Isaac Guerrero farà una sconvolgente scoperta. Il carpentiere quando sarà intenzionato a prendere i soldi nel solito posto in cui li aveva conservati, farà innervosire Elsa Laguna. L’amico di Matias Castaneda, pur ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 20-26 maggio 2019 : Antolina Ucciderà Elsa? : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio 2019: Antolina prova ad uccidere Elsa. Fernando, deluso, smaschera Maria! Anticipazioni Il Segreto: Antolina pronta ad uccidere Elsa che sta sempre più male. Fernando trova degli indizi compromettenti sul conto di Maria, mentre Julieta, Saul e Severo sono vicinissimi a vincere la loro battaglia contro i Molero! Dolores riceve una emozionante telefonata: è diventata ...

Il Segreto anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019 : Antolina avvelena Elsa : Antolina uccide Elsa? anticipazioni settimanali Il Segreto: puntate dal 13 al 18 maggio Le anticipazioni de Il Segreto dal 13 al 18 maggio 2019 ci fanno sapere che Elsa continuerà a portare avanti il suo piano: sbarazzarsi quanto prima di Antolina, la sua acerrima nemica, senza però far credere agli abitanti di Puente Viejo – […] L'articolo Il Segreto anticipazioni dal 13 al 18 maggio 2019: Antolina avvelena Elsa proviene da Gossip e ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina vuole avvelenare Elsa : Continuano gli appuntamenti quotidiani con Il Segreto. Protagonista ancora Antolina (Maria Lima) che, convinta da Isaac (Ibrahim Al Shami), accetta suo malgrado di aiutare Elsa (Alejandra Meco). La ragazza, infatti, dopo aver confessato il furto alla locanda, è stata costretta ad allontanarsi dal paese, ed ora è senza casa e senza lavoro. Antolina le offre ospitalità, ma la vita in casa tra le due donne non si presenta certo facile. La ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : il folle gesto di Antolina : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: la follia di Antolina Il Segreto va in onda tutti i pomeriggi su Canale5 e il martedì in prima serata su Rete4. Le Anticipazioni straniere de Il Segreto svelano che Antolina commetterà un gesto folle e poi accuserà Elsa, la sua rivale in amore. L’ex ancella della Laguna vuole procurarsi un aborto perché il figlio che porta in grembo non è di Isaac. Non essendo riuscita nel suo intento con la ...

Spoiler Il Segreto : Elsa sviene durante un litigio con Antolina : Gli Spoiler della nota telenovela Il Segreto, riguardanti le puntate che verranno trasmesse da domenica 12 a sabato 18 maggio, riservano molte curiosità per i fan che seguono la serie spagnola. Nei prossimi appuntamenti televisivi, Antolina avvelenerà il latte di Elsa. Quest'ultima si sentirà poi notevolmente spossata e stanca, ma inizialmente non penserà a nulla di ‘strano'. Successivamente Elsa inizierà a rovistare tra gli averi di Antolina e ...

Il Segreto - anticipazioni : Antolina avvelena il latte della Laguna : La nota soap opera Il Segreto riserva diverse ed esaltanti novità. In merito alle puntate che andranno in onda dal 12 al 18 maggio, alcune anticipazioni interessano Mauricio, il quale confesserà a Raimundo che l'ignota 'Lei', nascosta nelle catacombe della villa, in realtà è ancora viva. Nel frattempo Antolina tratterà Elsa come una serva. Poi la Laguna si recherà da Consuelo per chiederle un chiarimento. In seguito Julieta sarà convinta di aver ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Isaac fa l'amore con Antolina : Certo che l'aborto sia stato causato da Elsa, Isaac decide di cancellarla dalla sua vita e di diventare un buon marito per Antolina.

Il Segreto - trame al 18 maggio : Antolina tenta di avvelenare Elsa : Appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto e relative alle puntate in onda da domenica 12 maggio a sabato 18 maggio 2019 su canale 5, nel consueto orario delle 16:20. Molte le novità riguardanti gli abitanti di Puente Viejo e che terranno con il fiato sospeso i fan della telenovela iberica. Elsa, dopo essere stata cacciata dalla locanda, accetterà l'aiuto offertole da Isaac e andrà a vivere sotto lo stesso tetto del carpentiere e di ...