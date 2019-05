Il Paradiso delle Signore Daily chiude con il botto | Eleonora Andretta annuncia

Giorgio Lupano - le sue parole su Il Paradiso delle signore : 'Arrivederci a ottobre' : Ieri 17 maggio è giunta al termine la terza stagione della soap opera di Rai 1, 'Il paradiso delle signore' che riesce a incuriosire i milioni di telespettatori italiani. I fan hanno sottolineato sui social il dispiacere per la conclusione; tuttavia, si tratta di un arrivederci, come annunciato nelle scorse settimane. I vertici della Rai hanno deciso di confermare per altri due anni la saop, a dimostrazione del grande riscontro ottenuto in ...

Ascolti TV | Venerdì 17 maggio 2019. Ciao Darwin vince con il 24.6% - La Corrida 17.4%. Il Paradiso delle Signore chiude al 17.2% : Ciao Darwin Su Rai1 La Corrida ha conquistato 3.629.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 Ciao Darwin ha raccolto davanti al video 4.392.000 spettatori pari al 24.6% di share (i minuti finali 1.773.000 – 26%). Su Rai2 Non Stop ha interessato 1.472.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Italia 1 Mad Max: Fury Road ha catturato l’attenzione di 796.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 L’Aquila – Grandi Speranze ha ...

Il Paradiso delle Signore - Trama Puntate dal 20 al 24 Maggio 2019 : Riapre il Grande Magazzino! : Il Paradiso Delle Signore, Trama Puntate in replica dal 20 al 24 Maggio 2019: Vittorio riesce a riaprire il Paradiso Delle Signore. Umberto vorrebbe che sua figlia sposi un uomo con il quale ha un affare in corso. Ma le cose, purtroppo, non andranno come vorrebbe! Per la gioia dei tantissimi fans del Paradiso Delle Signore, in onda tutti i giorni su Rai Uno, la fantastica Soap non si ferma. Facendo un salto all’indietro si potranno rivivere ...

Il Paradiso delle Signore si chiude con un lieto fine. In autunno la nuova stagione : Il Paradiso delle Signore - Gloria Radulescu e Alessandro Tersigni Un tripudio di baci, riappacificazioni, buoni sentimenti e grandiosi progetti hanno segnato la fine della terza stagione de Il Paradiso delle Signore, la prima dell’era daily. Un finale perfetto e felice, probabilmente scritto con la consapevolezza che la soap avrebbe potuto non avere un futuro. E, invece, in extremis la nuova stagione è stata confermata e, a questo punto, ...

IL Paradiso delle SIGNORE 4 : quando inizia la nuova stagione? : Quello di oggi, venerdì 17 maggio, è l’ultimo episodio de Il PARADISO DELLE SIGNORE 3, iniziato l’ormai “lontano” 10 settembre 2018. Come sappiamo, già da qualche tempo è stato scongiurata la paventata chiusura della serie, che nel corso dell’annata televisiva ha visto i suoi indici di ascolto migliorare sempre di più fino a superare ampiamente il 16%. Sarebbe stato insomma un vero peccato non confermare Il PARADISO ...

Il Paradiso delle signore è confermato - lo dice Roberto Farnesi a Vieni da me : Dopo la notizia choc della sua cancellazione e dopo la prima e parziale marcia indietro con una conferma di qualche mese, ora è praticamente ufficiale: Il paradiso delle signore tornerà in autunno con una nuova stagione. Lo ha confermato lo stesso Roberto Farnesi in diretta a Vieni da me, il talk-show condotto da Caterina Balivo. Non solo: com’era già emerso nelle settimane precedenti, la serie è stata rinnovata per due anni, il che ...

Anticipazioni Paradiso delle signore : chi non sarà nel cast a ottobre : Il Paradiso delle signore Anticipazioni: chi non farà parte della nuova stagione Le Anticipazioni del Paradiso delle signore svelano che molto probabilmente la linea narrativa della soap opera resterà aperta per Vittorio Conti e Umberto Guarnieri. La storia d’amore con Marta e gli intrighi del “cattivo” della soap potrebbero essere al centro anche della prossima stagione del Paradiso della signore. Marta e Vittorio potrebbero ...

Il Paradiso delle Signore : anticipazioni prossima stagione - quando torna : Il Paradiso delle Signore torna ad ottobre 2019 Ormai è tutto molto certo, quello del Paradiso delle Signore è un arrivederci ad ottobre 2019. Da lunedì 20 maggio non andrà più in onda nel pomeriggio di Rai 1, ma il cast e tutta la produzione sono già a lavoro per far partire le nuove riprese. Dopo una ricca […] L'articolo Il Paradiso delle Signore: anticipazioni prossima stagione, quando torna proviene da Gossip e Tv.

Gloria Radulescu - protagonista de Il Paradiso delle signore : 'Ci rivediamo a ottobre' : La soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' ha ottenuto un successo importante e l'affetto del pubblico nei confronti del prodotto televisivo si è potuto notare nel corso di questi mesi. Il 17 maggio giunge al termine la terza stagione de Il paradiso delle signore daily che ha rappresentato un'opportunità fondamentale per i protagonisti. Si è creata un legame speciale tra gli attori della soap che ha sempre mantenuto un livello elevato ...

IL Paradiso delle SIGNORE 3 - anticipazioni ultima puntata 17 maggio : Il PARADISO DELLE SIGNORE 17 maggio 2019, anticipazioni puntata n. 180: Nell’ultima puntata di questo primo ciclo pomeridiano, Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) finisce in ospedale dopo aver collaborato all’arresto di Oscar Bacchini (Jgor Barbazza). Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) deve affrontare una volta per tutte i fantasmi del suo passato e deve rivelare tutta la verità alla sua famiglia. Tina Amato (Neva Leoni) intende ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 17 maggio 2019 : Luca si vendica di Umberto : Luca regola i conti con Umberto, prendendosi finalmente la sua vendetta e costringendo il Guarnieri a raccontare la verità sul suo passato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 maggio 2019 : Tina dà scandalo : Tina finisce su tutti i giornali a causa delle dichiarazioni di Nora. La Signora Recalcati ha ottenuto la sua vendetta.